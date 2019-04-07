США: МЛС 2019
Филадельфия Юнион
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Talen Energy Stadium
Даллас
9' Желтая карточкаФабиан Марко
0:1
10' ГолЦиглер Рето
18
Блэйк
Андре
27
Kai
Wagner
10
Фабиан
Марко
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kai WagnerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабиан МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Jacori HayesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
22 Ema Twumasi
-
26 John Nelson
-
30 Kyle Zobeck
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
9'
10'
0:1
Предыдущие игры
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =3 -7Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Крю Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Хьюстон Динамо 1:1 Даллас Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас
Последние игры между собой
Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Даллас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|1:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|2.
|Торонто
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|3.
|Ди Си Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Орландо Сити
|2:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|8.
|Чикаго Файр
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:2
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Даллас
|1:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Сиэтл Саундерс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|5.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|2:1
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|8.
|Реал Солт-Лейк
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|1:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 14
|2
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Портленд Тимберс
|0:2
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
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