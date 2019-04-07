США: МЛС 2019

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Филадельфия Юнион
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Даллас
0'
9' Желтая карточка
Фабиан Марко
0:1
10' Гол
Циглер Рето
49'
18
Блэйк
Андре
28
Raymon
Gaddis
3
Jack
Elliott
26
Auston
Trusty
27
Kai
Wagner
6
Медунянин
Харис
11
Бедойя
Алехандро
22
Brenden
Aaronson
10
Фабиан
Марко
9
Пико
Фабрис
7
Аккам
Давид
20
Jimmy
Maurer
12
Ryan
Hollingshead
3
Циглер
Рето
24
Хеджес
Мэтт
2
Reggie
Cannon
33
Edwin
Cerrillo
15
Jacori
Hayes
21
Michael
Barrios
19
Paxton
Pomykal
23
Thomas
Roberts
27
Jesus
Ferreira
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Даллас
4-2-3-1

Ход матча

9'
Фабиан Марко
 
10'
0:1
Циглер Рето

Предыдущие игры

Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион Спортинг Канзас-Сити 2:0 Филадельфия Юнион
Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 2:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр
Даллас Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 1:0 Даллас Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Даллас 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 1:2 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Даллас 0:3 Спортинг Канзас-Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Даллас 2:0 Орландо Сити Портленд Тимберс 0:0 Даллас Ванкувер Уайткэпс 1:2 Даллас Даллас 0:0 Коламбус Крю Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Хьюстон Динамо 1:1 Даллас Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Даллас

Последние игры между собой

Филадельфия Юнион: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Даллас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 0:2 Даллас МЛС
Даллас 1:1 Филадельфия Юнион Открытый Кубок Даллас 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:2 Даллас МЛС Даллас 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Даллас 3:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Даллас МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Коламбус Крю 1:0 6 4 1 1 7 - 4 13
2. Торонто 4 3 1 0 12 - 5 10
3. Ди Си Юнайтед 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Орландо Сити 2:1 6 2 2 2 8 - 9 8
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Филадельфия Юнион 0:1 6 2 1 3 7 - 7 7
8. Чикаго Файр 5 1 2 2 7 - 9 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 5 1 1 3 6 - 6 4
10. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Даллас 1:0 6 4 1 1 10 - 5 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Сиэтл Саундерс 4 3 1 0 10 - 3 10
5. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
6. Миннесота Юнайтед 2:1 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
8. Реал Солт-Лейк 5 1 1 3 5 - 12 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 5 1 0 4 4 - 14 3
10. Колорадо Рэпидс 1:2 6 0 2 4 7 - 14 2
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Портленд Тимберс 0:2 5 0 1 4 5 - 14 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Циглер Рето бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Фабиан Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Talen Energy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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