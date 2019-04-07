США: МЛС 2019

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Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Реал Солт-Лейк
0' 16'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Рольдан
Кристиан
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
17
Брюин
Уилл
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
30
Сильва
Марсело
22
Aaron
Herrera
5
Бекерман
Кайл
25
Луис
Эвертон
7
Саварино
Джефферсон
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
11
Руснак
Альберт
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати
Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Коламбус Крю 6 4 1 1 7 - 4 13
2. Торонто 4 3 1 0 12 - 5 10
3. Ди Си Юнайтед 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Филадельфия Юнион 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Цинциннати 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Монреаль Импакт 5 2 1 2 7 - 11 7
7. Чикаго Файр 5 1 2 2 7 - 9 5
8. Орландо Сити 2:3 6 1 2 3 8 - 11 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
10. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
3. Сиэтл Саундерс 0:0 5 3 2 0 10 - 3 11
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Спортинг Канзас-Сити 4 2 1 1 11 - 4 7
8. Колорадо Рэпидс 3:2 6 1 2 3 9 - 14 5
9. Реал Солт-Лейк 0:0 6 1 2 3 5 - 12 5
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 0 4 5 - 14 3
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Портленд Тимберс 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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