США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Реал Солт-Лейк
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
17
Брюин
Уилл
18
Римандо
Ник
12
Леннон
Брукс
14
Онуоха
Недум
25
Луис
Эвертон
17
Corey
Baird
50
Джонсон
Сэм
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
14 Маршалл ЧэдЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
-
16 Alex Roldan
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
18 Римандо НикВратарь
-
12 Леннон БруксЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Corey BairdПолузащитник
-
50 Джонсон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Nick BeslerПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Tate Schmitt
-
26 Luis Arriaga
-
-
51 Andew Putna
-
Главный тренер: Петке Майк
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +15 =1 -4Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати
Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Реал Солт-Лейк: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Реал Солт-Лейк МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|2.
|Торонто
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|3.
|Ди Си Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|Монреаль Импакт
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|7.
|Чикаго Файр
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|8.
|Орландо Сити
|2:3
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|4
|2
|1
|1
|11 - 4
|7
|8.
|Колорадо Рэпидс
|3:2
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Загрузка...