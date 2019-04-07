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  3. Финляндия: Вейккауслига
Лахти
0:3
Перерыв

Стадион:
КуПС
0'
16' Желтая карточка
Пирттийоки Юхо
0:1
21' Гол
Карялайнен Расмус
0:2
26' Гол
Саксман Вилле
0:3
38' Гол
Карялайнен Расмус
33
Раковски
Патрик
17
Пеннинкангас
Теему
2
Jani
Tanska
3
Хаухиа
Микко
13
Кубронн
Жан-Кристоф
8
Клинга
Матти
7
Лагерблом
Пекка
18
Teemu
Jaentti
20
Josue
Prieto
10
Erik
Toernros
11
Jasin
Assenhoun
1
Виртанен
Отсо
13
Luis
Murillo
15
Babacar
Diallo
18
Пирттийоки
Юхо
6
Saku
Savolainen
20
Саксман
Вилле
3
Reuben
Ayarna
8
Petteri
Pennanen
7
Карялайнен
Расмус
9
Рангел
11
Ilmari
Niskanen
Лахти
КуПС

Ход матча

16'
 
Пирттийоки Юхо
21'
0:1
Карялайнен Расмус
(Saku Savolainen)
26'
0:2
Саксман Вилле
(Пирттийоки Юхо)
36'
Tomi Kult
Erik Toernros
 
38'
0:3
Карялайнен Расмус
(Petteri Pennanen)
42'
 
Пурье Атс
Рангел

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти
Мариехамн 1:0 Лахти Лахти 2:1 ХИФК Хонка 0:1 Лахти Лахти 1:2 Кеми Кингс Ильвес 0:1 Лахти Мариехамн 3:0 Лахти Лахти 2:5 ТПС Интер Турку 2:0 Лахти СИК 0:0 Лахти Лахти 0:2 ХИК КуПС 2:1 Лахти Лахти 1:1 ВПС Хонка 2:0 Лахти Лахти 1:2 РоПС Лахти 0:0 Интер Турку Лахти 1:1 Кеми Кингс
КуПС Последние 20 матчей: +9 =5 -6
КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СИК ВПС 1:0 КуПС
КПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС КуПС 1:1 Хонка РоПС 1:1 КуПС КуПС 2:1 Лахти СИК 1:2 КуПС КуПС 0:1 ХИК Интер Турку 0:1 КуПС КуПС 3:1 Кеми Кингс КуПС 3:2 ТПС Кеми Кингс 3:2 КуПС КуПС 1:2 ВПС

Последние игры между собой

Лахти: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
КуПС 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига
КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 Лахти Вейккауслига КуПС 0:0 Лахти Кубок лиги
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kisapuiston nurmikentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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