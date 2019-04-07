Лахти
0:3
Перерыв
Стадион: Kisapuiston nurmikentta
КуПС
16' Желтая карточкаПирттийоки Юхо
0:1
21' ГолКарялайнен Расмус
0:2
26' ГолСаксман Вилле
0:3
38' ГолКарялайнен Расмус
20
Josue
Prieto
13
Luis
Murillo
9
Рангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Josue PrietoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
22 Matias Niuta
-
23 Tim Martinen
-
-
15 Tomi Kult
-
16 Lassi Forss
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Luis MurilloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
16'
21'
26'
0:2
38'
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: +5 =4 -11Мариехамн 3:1 Лахти Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти
КуПС Последние 20 матчей: +9 =5 -6КуПС 2:2 РоПС РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СИК ВПС 1:0 КуПС
Последние игры между собой
Лахти: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 4:2 Лахти Кубок Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига КуПС 2:1 Лахти Кубок КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 Лахти Вейккауслига КуПС 0:0 Лахти Кубок лиги
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