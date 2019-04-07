КПВ
0:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Кокколан Кескускентта
Ильвес
0:1
10' ГолIlari Mettaelae
45' Желтая карточкаIsaac Shaze
52' Желтая карточкаХельмке Хендрик
0:2
53' ГолIiro Jaervinen
44
Банза
Енох
13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
5
Jair
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Банза ЕнохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гусев МаксимПолузащитник
-
21 Timo Rauhala
-
70 Yessy Mena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
-
22 Tariq Kazi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
Ход матча
10'
0:1
45'
52'
53'
66'
Предыдущие игры
КПВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3РоПС 1:2 КПВ VJS 0:3 КПВ РоПС 0:2 КПВ СИК 1:1 КПВ
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС КПВ 1:2 Ильвес
Последние игры между собой
КПВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
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