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  3. Финляндия: Вейккауслига
КПВ
0:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Ильвес
0'
0:1
10' Гол
Ilari Mettaelae
45' Желтая карточка
Isaac Shaze
52' Желтая карточка
Хельмке Хендрик
0:2
53' Гол
Iiro Jaervinen
73'
22
Teppo
Marttinen
3
Йосимов
Милош
5
Коскимаа
Вилле
4
Пиккарайнен
Юханэ
7
Juri
Kinnunen
11
Joni
Maekelae
6
Isaac
Shaze
8
Sebastian
Mannstroem
10
Хельмке
Хендрик
44
Банза
Енох
9
Simo
Roiha
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
8
Iiro
Jaervinen
5
Jair
6
Ойяла
Матиас
9
Ilari
Mettaelae
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
25
Emile
Paul
Tendeng
КПВ
Ильвес

Ход матча

10'
0:1
Ilari Mettaelae
45'
Isaac Shaze
 
52'
Хельмке Хендрик
 
53'
0:2
Iiro Jaervinen
(Emile Paul Tendeng)
66'
Yessy Mena
Банза Енох
 
71'
Harri Heiermann
Хельмке Хендрик
 
72'
 
Tuure Siira
Iiro Jaervinen

Предыдущие игры

КПВ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
РоПС 1:2 КПВ VJS 0:3 КПВ РоПС 0:2 КПВ СИК 1:1 КПВ
ВПС 0:1 КПВ КПВ 1:2 Ильвес КПВ 1:1 КуПС ТПС 1:1 КПВ КПВ 0:0 ТПС КПВ 3:0 КТП ХИФК 2:1 КПВ КПВ 6:0 Клуби-04 Оулу 2:3 КПВ Хака 1:2 КПВ КПВ 2:0 Экенес ИФ КПВ 3:0 Каяани Яро 3:0 КПВ КПВ 4:1 Ювяскюля КТП 1:3 КПВ КПВ 2:2 ХИФК
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС КПВ 1:2 Ильвес
Ильвес 2:1 СИК Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 0:1 Хонка Мариехамн 3:6 Ильвес Ильвес 1:2 Мариехамн Ильвес 2:0 ТПС СИК 2:3 Ильвес Ильвес 3:3 Хонка

Последние игры между собой

КПВ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
КПВ 1:2 Ильвес Кубок Ильвес 4:2 КПВ Кубок
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Isaac Shaze получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ilari Mettaelae бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kokkolan keskuskentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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