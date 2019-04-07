Швеция: Аллсвенскан 2019
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Ямткрафт Арена
Фалькенберг
24' Желтая карточкаИшервуд Томас
0:0
25' Не забитый пенальтиПогребняк Кирилл
77
Сандберг
Ноа
10
Айеш
Хосам
33
Юза
Тибор
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Айеш ХосамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
24'
25'
0:0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =4 -7АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Сириус 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Мальмё Эребру 2:1 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: +9 =3 -8Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг
Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Браге Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Гефле 0:3 Фалькенберг
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Хеккен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Фалькенберг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|АФК Эскильстуна
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|Сириус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Эльфсборг
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Юргорден
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Хаммарбю
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|АИК
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Гётеборг
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Эребру
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Норрчёпинг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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