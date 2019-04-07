Швеция: Аллсвенскан 2019

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Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Фалькенберг
0'
24' Желтая карточка
Ишервуд Томас
0:0
25' Не забитый пенальти
Погребняк Кирилл
31'
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
2
Петтерссон
Том
20
Ссеванкамбо
Исак
17
Эдвардс
Кертис
22
Колкетт
Чарли
3
Теки
Тесфальдет
10
Айеш
Хосам
99
Исламович
Дино
15
Моррисон
Равел
16
Hampus
Nilsson
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
18
Эрикссон
Якоб
25
Tobias
Englund
15
Погребняк
Кирилл
12
Кристоффер
Карлссон
Эстерсунд
4-3-3
Фалькенберг
3-5-2

Ход матча

24'
Ишервуд Томас
 
25'
0:0
Погребняк Кирилл
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =4 -7
АИК 0:0 Эстерсунд Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд
Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна Сириус 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:3 Мальмё Эребру 2:1 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг
Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Браге Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Гефле 0:3 Фалькенберг

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Эстерсунд 6:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Хеккен 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Фалькенберг 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. АФК Эскильстуна 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Сириус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Эльфсборг 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Эстерсунд 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Юргорден 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Хаммарбю 1 0 1 0 1 - 1 1
11. АИК 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Гётеборг 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Эребру 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Норрчёпинг 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Кальмар 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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