Норвегия: Первый дивизион 2019

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Ерв
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Стрёммен
0' 32'
20
Oeystein
Oevretveit
4
Espen
Knudsen
7
Simon
Andreas
Larsen
I
15
Halvor
Hovstad
2
Torje
Wichne
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Kristoffer
Toennessen
27
Анене
Чума
9
Luke
Ferreira
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
23
Paal
Steffen
Andresen
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
16
John
Olav
Norheim
20
Mats
Andre
Kaland
17
Oeystein
Vestvatn
8
Mathias
Blaarud
18
Andreas
Hellum
9
Sivert
Gussiaas
Ерв
3-5-2
Стрёммен
4-1-2-1-2

Предыдущие игры

Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер
Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Саннес УЛФ Нест-Сотра 2:2 Ерв Ерв 2:3 Хам-Кам Ерв 0:0 Согндаль Викинг 4:1 Ерв Согндаль 0:0 Ерв Флурё 3:2 Ерв Ерв 4:1 Нест-Сотра
Стрёммен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн
Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер Тромсдален 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:6 Викинг Конгсвингер 1:2 Стрёммен

Последние игры между собой

Ерв: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Ерв 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:3 Ерв Первый дивизион Стрёммен 2:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:1 Стрёммен Первый дивизион
Стрёммен 2:1 Ерв Первый дивизион Ерв 2:2 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:1 Ерв Первый дивизион Ерв 0:0 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Саннефьёрд 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Рёуфосс 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тромсдален 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Скейд 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Старт 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Стрёммен 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Саннес УЛФ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ерв 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нутодден 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нест-Сотра 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Хам-Кам 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion – Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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