Норвегия: Первый дивизион 2019
Ерв
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Стрёммен
11
Daniel
Aase
27
Анене
Чума
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
22 Simen Melby
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
Предыдущие игры
Ерв Последние 20 матчей: +4 =7 -9Ерв 0:1 Старт Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер
Стрёммен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен Стрёммен 0:1 Олесунн
Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер Тромсдален 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:6 Викинг Конгсвингер 1:2 Стрёммен
Последние игры между собой
Ерв: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Стрёммен: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Тромсдален
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Скейд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Старт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Стрёммен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Саннес УЛФ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ерв
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Нутодден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нест-Сотра
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Хам-Кам
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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