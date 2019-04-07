Норвегия: Первый дивизион 2019

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Улленсакер-Киса
3:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
8' Гол
Хансен Кристоффер
2:0
17' Пенальти
Martin Troeen
3:0
25' Гол
Sebastian Remme Berge
29' Желтая карточка
Martin Ramsland
35'
31
Stefan
Hagerup
9
Ole
Kristian
Langaas
26
Espen
Garnaas
20
Сундли
Мортен
5
Nikolas
Walstad
25
Торп
Мартин
11
Christian
Aas
6
Eric
Bugale
Kitolano
21
Sebastian
Remme
Berge
19
Хансен
Кристоффер
10
Martin
Troeen
1
Дингеланд
Матиас
8
Биркелунд
Ейрик
3
Стейринг
Пер-Магнус
5
Фредриксен
Ульрик
2
Тотланд
Томас
7
Шульц
Эрик
23
Sivert
Heggheim
Mannsverk
6
Эрнеманн
Стеффен
15
Солтведт
Йоахим
10
Akor
Adamas
11
Martin
Ramsland
Улленсакер-Киса
4-3-3
Согндаль
4-4-2

Ход матча

8'
Хансен Кристоффер
(Торп Мартин)
1:0
17'
Martin Troeen
2:0
25'
Sebastian Remme Berge
(Торп Мартин)
3:0
29'
 
Martin Ramsland

Предыдущие игры

Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса
Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Левангер Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Флурё Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра
Согндаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль
ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:3 Согндаль Согндаль 3:4 Мьёндален Согндаль 2:3 Флурё Стрёммен 1:0 Согндаль

Последние игры между собой

Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Типпелиген Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Первый дивизион Согндаль 4:3 Улленсакер-Киса Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Скейд 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Олесунн 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Улленсакер-Киса 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Хам-Кам 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Стрёммен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ерв 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Согндаль 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Нутодден 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jessheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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