Норвегия: Первый дивизион 2019
Улленсакер-Киса
3:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Ессхейм
Согндаль
1:0
8' ГолХансен Кристоффер
2:0
17' ПенальтиMartin Troeen
3:0
25' ГолSebastian Remme Berge
29' Желтая карточкаMartin Ramsland
25
Торп
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Торп МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Тронд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Akor AdamasНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Риндарёй УлеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Свеен ОлеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
8'
1:0
17'
2:0
25'
29'
Предыдущие игры
Улленсакер-Киса Последние 20 матчей: +5 =8 -7Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса
Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Осане Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 3:2 Левангер Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Флурё Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра
Согндаль Последние 20 матчей: +6 =3 -11Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Согндаль Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль
ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:3 Согндаль Согндаль 3:4 Мьёндален Согндаль 2:3 Флурё Стрёммен 1:0 Согндаль
Последние игры между собой
Улленсакер-Киса: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Согндаль: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Скейд
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Улленсакер-Киса
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Хам-Кам
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Стрёммен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Согндаль
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Нутодден
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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