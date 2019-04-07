Норвегия: Типпелиген 2019
Хёугесунн
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Хуагесунд
Сарпсборг-08
1:0
27' ГолСтёлос Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Лейте Бруно
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Ход матча
27'
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =0 -11Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ
Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:3 Бранн Русенборг 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 Волеренга 0:0 Сарпсборг-08
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Викинг
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Лиллестрём
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Одд
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Мольде
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ранхейм
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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