Норвегия: Типпелиген 2019

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Хёугесунн
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
1:0
27' Гол
Стёлос Александер
35'
12
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
4
Кнудсен
Фредрик
5
Хансен
Беньямин
22
Стёлос
Александер
10
Niklas
Sandberg
I
8
Тронстад
Сондре
7
Гринхейм
Кристиан
23
Thore
Pedersen
11
Самуэльсен
Мартин
17
Ibrahima
Wadji
78
Васютин
Александр
22
Твейта
Йон-Хельге
3
Хорн
Йорген
6
Несс Николай
7
Хальворсен
Уле
Йорген
17
Захариассен
Кристоффер
14
Ассофейфа
Вилмер
8
Нильсен
Матти
11
Линнсет
Йонатан
45
Ларсен
Йорген
10
Сколевик
Стеффен
Хёугесунн
4-4-1-1
Сарпсборг-08
3-5-2

Ход матча

27'
Стёлос Александер
1:0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Викинг 4:0 Хёугесунн Одд 4:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ
Бранн 3:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Старт Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Старт Мольде 2:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Ранхейм Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Одд Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Кристиансунд 2:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:3 Бранн Русенборг 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 2:0 Стабек
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сарпсборг-08 1:1 Мольде Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Мальмё 1:1 Сарпсборг-08 Волеренга 0:0 Сарпсборг-08

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген
Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:0 Хёугесунн Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Викинг 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Волеренга 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Лиллестрём 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Одд 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тромсё 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Стабек 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Мольде 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Сарпсборг-08 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Хёугесунн 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Бранн 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Русенборг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ранхейм 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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