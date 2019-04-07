Норвегия: Типпелиген 2019

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Лиллестрём
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Ранхейм
0'
1:0
15' Гол
Ольсен Томас
34'
1
Марко
Марич
II
2
Mats
Haakenstad
4
Tobias
Sahlquist
13
Киппе
Фроде
5
Simen
Rafn
7
Густавссон
Даниэль
21
Alex
Dyer
23
Daniel
A.
Pedersen
17
Kristoffer
Oedemarksbakken
10
Ольсен
Томас
18
Moses
Ebiye
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
4
Фуру
Ивар
3
Daniel
Kvande
24
Aleksander
Foosnaes
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
16
Скарсем
Олаус
26
Ola
Solbakken
9
Michael
Karlsen
15
Erik
Toenne
Лиллестрём
4-4-2
Ранхейм
4-3-3

Ход матча

15'
Ольсен Томас
(Daniel A. Pedersen)
1:0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде
Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Стабек Лиллестрём 2:0 Брюне Лиллестрём 1:0 Тромсё
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг
Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм Ранхейм 2:1 Кристиансунд Стабек 3:2 Ранхейм Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Лиллестрём: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ранхейм 3:2 Лиллестрём Типпелиген Лиллестрём 0:1 Ранхейм Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Викинг 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Волеренга 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Лиллестрём 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Одд 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тромсё 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Стабек 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Мольде 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Сарпсборг-08 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Хёугесунн 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Бранн 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Русенборг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ранхейм 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Ольсен Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aaraasen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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