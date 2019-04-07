Норвегия: Типпелиген 2019
Лиллестрём
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Аараасен
Ранхейм
1:0
15' ГолОльсен Томас
13
Киппе
Фроде
21
Alex
Dyer
10
Ольсен
Томас
18
Moses
Ebiye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Киппе ФродеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Alex DyerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
-
18 Moses EbiyeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йорген Леннартсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Erik ToenneНападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Ход матча
15'
-
1 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Лиллестрём Последние 20 матчей: +7 =9 -4Стабек 1:1 Лиллестрём Волеренга 4:4 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Лиллестрём 1:1 Мольде
Лиллестрём 1:3 Кристиансунд Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Ростов 1:1 Лиллестрём Юргорден 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 2:0 Юнгшиле Лиллестрём 2:0 Кристиансунд Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Ранхейм 3:2 Лиллестрём Лиллестрём 0:0 Русенборг Бранн 1:1 Лиллестрём Лиллестрём 3:2 Стабек Лиллестрём 2:0 Брюне Лиллестрём 1:0 Тромсё
Ранхейм Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ранхейм 1:2 Тромсё Ранхейм 1:1 Сундсвалль Ранхейм 2:1 Левангер Ранхейм 1:0 Русенборг
Вентспилс 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Ранхейм 4:1 Бюосен Ранхейм 2:3 Кристиансунд Ранхейм 6:1 Колстад Ранхейм 4:0 Схьёрдал-Блинк Ранхейм 0:2 Эстерсунд Волеренга 2:1 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Хёугесунн 2:0 Ранхейм Ранхейм 3:2 Лиллестрём Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Одд 2:0 Ранхейм Ранхейм 2:1 Кристиансунд Стабек 3:2 Ранхейм Ранхейм 1:1 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Лиллестрём: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Викинг
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Лиллестрём
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Одд
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Мольде
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ранхейм
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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