Норвегия: Первый дивизион 2019

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Нутодден
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Скейд
0'
14' Желтая карточка
David Tavakoli
0:1
15' Гол
David Tavakoli
29' Желтая карточка
Kim Eugen Skogsrud
35'
1
Jonathan
Johansson
4
Martin
Strange
5
Steffen
Jensen
I
6
Michael
Ledger
18
Робсон
Джош
11
Martin
Holmen
23
Gaston
Salasiwa
8
Henrik
Gustavsen
22
Andre
Bakke
9
Martin
Brekke
27
Erland
Hustad
30
Idar
Nordby
Lysgaard
3
Stian
Pettersen
II
17
Ayoub
Aleesami
4
Kim
Eugen
Skogsrud
5
Tom
Even
Skogsrud
22
Henning
Toensberg
Andresen
6
Mohammed
Mahnin
7
Hassan
Mohamed
Yousef
10
Mesut
Can
9
David
Tavakoli
11
Будусон
Джонни
Нутодден
4-3-3
Скейд
4-3-3

Ход матча

14'
 
David Tavakoli
15'
0:1
David Tavakoli
(Mohammed Mahnin)
29'
 
Kim Eugen Skogsrud

Предыдущие игры

Нутодден Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё
Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден Нутодден 1:0 Мьёндален Олесунн 3:0 Нутодден Нутодден 1:2 Конгсвингер
Скейд Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне
Скейд 1:0 Арендал Хёдд 2:1 Скейд Скейд 2:1 Браттвог Видар 0:4 Скейд Скейд 2:1 Эгерсунд Волеренга-2 2:3 Скейд Скейд 2:3 КФУМ Вард Хёугесунн 1:3 Скейд Скейд 3:1 Схьёрдал-Блинк Нардо 1:0 Скейд Скейд 4:2 Хьельсос Скейд 3:1 Флеккерёй Брюне 3:1 Скейд Арендал 0:1 Скейд Скейд 1:1 Хёдд Браттвог 1:5 Скейд

Последние игры между собой

Нутодден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Скейд 0:2 Нутодден Адекколига Нутодден 0:3 Скейд Адекколига Нутодден 6:1 Скейд Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Скейд 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Олесунн 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Улленсакер-Киса 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Хам-Кам 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Стрёммен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ерв 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Согндаль 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Нутодден 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    29'
    Kim Eugen Skogsrud получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - David Tavakoli бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    David Tavakoli получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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