Норвегия: Первый дивизион 2019
14' Желтая карточкаDavid Tavakoli
0:1
15' ГолDavid Tavakoli
29' Желтая карточкаKim Eugen Skogsrud
18
Робсон
Джош
22
Andre
Bakke
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Робсон ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Andre BakkeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Espen VasbyВратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mesut CanНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Emil FiskvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Том Нордли
Ход матча
14'
15'
Предыдущие игры
Нутодден Последние 20 матчей: +5 =4 -11Конгсвингер 1:0 Нутодден Нутодден 1:3 Мьёндален Согндаль 0:1 Нутодден Нутодден 2:1 Флурё
Левангер 0:3 Нутодден Нутодден 1:1 Стрёммен Нест-Сотра 1:0 Нутодден Нутодден 0:1 Хам-Кам Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Нутодден 1:2 Викинг Мьёндален 1:1 Нутодден Нутодден 0:1 Ерв Конгсвингер 2:0 Нутодден Нутодден 5:3 Улленсакер-Киса Тромсдален 4:2 Нутодден Нутодден 1:1 Олесунн Осане 1:0 Нутодден Нутодден 1:0 Мьёндален Олесунн 3:0 Нутодден Нутодден 1:2 Конгсвингер
Скейд Последние 20 матчей: +14 =1 -5Скейд 1:0 Хам-Кам Мьёндален 3:1 Скейд Флеккерёй 2:5 Скейд Скейд 2:0 Брюне
Последние игры между собой
Нутодден: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Скейд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Скейд
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Улленсакер-Киса
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Хам-Кам
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Стрёммен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Согндаль
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Нутодден
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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