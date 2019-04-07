Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
32' ГолЭйкрем Магнус
99
Квоеме
Охи
19
Хестад
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
19 Хестад ЭйрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Peder Vogt
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
32'
1:0
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =6 -2Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде
Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Мольде 3:2 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: +8 =7 -5Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек Гётеборг 2:0 Стабек Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Одд 0:3 Стабек Стабек 0:1 Кристиансунд Будё-Глимт 1:1 Стабек Стабек 1:2 Бранн Стабек 1:1 Волеренга Лиллестрём 3:2 Стабек Стабек 3:2 Ранхейм Тромсё 0:0 Стабек
Последние игры между собой
Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген Стабек 2:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 4:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:3 Мольде Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Викинг
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Лиллестрём
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Одд
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Мольде
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ранхейм
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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