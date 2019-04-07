Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
32' Гол
Эйкрем Магнус
35'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
2
Martin
Bjoernbak
4
Габриэльсен
Рубен
28
Хёуген
Кристоффер
11
Martin
Ellingsen
17
Эурснес
Фредрик
7
Эйкрем
Магнус
23
Eirik
Ulland
Andersen
99
Квоеме
Охи
19
Хестад
Эйрик
12
Сандберг
Маркус
2
Эрнандес
Рональд
5
Steinar
Stroemnes
16
Ханше-Ольсен
Андреас
21
Вихманн
Мадис
6
Касси
Люк
42
Tobias
Borchgrevink
Boerkeeiet
25
Hugo
Vetlesen
8
Бохинен
Эмиль
20
Ola
Brynhildsen
10
Боли
Франк
Мольде
4-3-3
Стабек
4-2-3-1

Ход матча

32'
Эйкрем Магнус
1:0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде Лиллестрём 1:1 Мольде
Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Мольде 3:2 Кристиансунд
Стабек Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Стабек 1:1 Лиллестрём Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек Гётеборг 2:0 Стабек Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Одд 0:3 Стабек Стабек 0:1 Кристиансунд Будё-Глимт 1:1 Стабек Стабек 1:2 Бранн Стабек 1:1 Волеренга Лиллестрём 3:2 Стабек Стабек 3:2 Ранхейм Тромсё 0:0 Стабек

Последние игры между собой

Мольде: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Стабек: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Стабек 3:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стабек Типпелиген
Мольде 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Мольде Типпелиген Стабек 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Мольде Кубок НМ Мольде 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:3 Стабек Типпелиген Стабек 0:5 Мольде Типпелиген Стабек 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Стабек Типпелиген Мольде 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 4:3 Мольде Типпелиген Стабек 2:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 4:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:3 Мольде Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Викинг 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Волеренга 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Лиллестрём 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Одд 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тромсё 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Стабек 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Мольде 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Сарпсборг-08 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Хёугесунн 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Бранн 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Русенборг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ранхейм 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Эйкрем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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