Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Тромсё
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Викинг
0'
0:1
8' Гол
Kristian Thorstvedt
36'
28
Jacob
Karlstroem
6
Пиринен
Юха
22
Simen
Wangberg
5
Anders
Jenssen
2
Сокол
Артём
3
Антонсен
Кент-Аре
7
Педерсен
Мортен-Гамст
18
Onni
Valakari
10
Mikael
Ingebrigtsen
9
Bryan
Rojas
17
Бернтсен
Даниэль
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
6
Runar
Hove
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
28
Kristian
Thorstvedt
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
Тромсё
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Kristian Thorstvedt
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё
Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт Кристиансунд 5:1 Тромсё Тромсё 2:1 Бранн Лиллестрём 1:0 Тромсё Тромсё 0:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё
Викинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг
Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Саннес УЛФ Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг Викинг 2:4 Тромсдален Флурё 3:2 Викинг Викинг 2:0 Согндаль Нутодден 1:2 Викинг Викинг 3:0 Левангер

Последние игры между собой

Тромсё: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Викинг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Тромсё 3:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Тромсё Типпелиген Тромсё 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Тромсё Типпелиген
Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Викинг 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Тромсё 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Тромсё Типпелиген Викинг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген Тромсё 3:0 Викинг Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
2. Викинг 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Волеренга 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Лиллестрём 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Стрёмсгодсет 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Одд 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Тромсё 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Стабек 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Мольде 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Сарпсборг-08 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Хёугесунн 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12. Кристиансунд 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13. Бранн 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Русенборг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ранхейм 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Kristian Thorstvedt бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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