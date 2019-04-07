Норвегия: Типпелиген 2019
0:1
8' ГолKristian Thorstvedt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Simo Valakari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Usmani SaleНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
8'
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Тромсё Последние 20 матчей: +7 =2 -11Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Будё-Глимт Тромсё 0:0 Мьёльнер Мьёндален 5:1 Тромсё
Волеренга 2:0 Тромсё Тромсё 1:2 Тромсдален Стабек 2:1 Тромсё Тромсё 3:0 Альта Тромсё 3:2 Слован Братислава Рубин 0:1 Тромсё Тромсё 0:2 Сарпсборг-08 Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 2:4 Мольде Одд 1:0 Тромсё Тромсё 1:2 Старт Кристиансунд 5:1 Тромсё Тромсё 2:1 Бранн Лиллестрём 1:0 Тромсё Тромсё 0:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:4 Тромсё
Викинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд Динамо-Брест 2:1 Викинг
Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Саннес УЛФ Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг Викинг 2:4 Тромсдален Флурё 3:2 Викинг Викинг 2:0 Согндаль Нутодден 1:2 Викинг Викинг 3:0 Левангер
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 9
Викинг: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 10
Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Викинг 3:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 4:3 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Викинг 0:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 3:1 Викинг Типпелиген Тромсё 1:0 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Тромсё Типпелиген Викинг 1:0 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Тромсё Типпелиген Тромсё 0:1 Викинг Типпелиген Тромсё 3:0 Викинг Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|2.
|Викинг
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Волеренга
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Лиллестрём
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Одд
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Тромсё
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Стабек
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Мольде
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Сарпсборг-08
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Кристиансунд
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|Бранн
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ранхейм
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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