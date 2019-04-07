Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннес УЛФ
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Санднес
Нест-Сотра
26' Желтая карточкаSanel Kapidzic
23
Хейгре
Пол
- Основной состав
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
Предыдущие игры
Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +6 =7 -7Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Викинг 5:1 Саннес УЛФ Левангер 3:4 Саннес УЛФ
Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Олесунн 4:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Осане Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра
Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв Викинг 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Мьёндален Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра
Последние игры между собой
Саннес УЛФ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Скейд
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Улленсакер-Киса
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Хам-Кам
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Стрёммен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Согндаль
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Нутодден
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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