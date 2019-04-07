Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннес УЛФ
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Нест-Сотра
0'
26' Желтая карточка
Sanel Kapidzic
34'
23
Хейгре
Пол
21
Herman
Kleppa
22
Богданович
Ясмин
14
Akinsola
Akinyemi
18
Bjoernar
Holmvik
6
Christian
Landu
Landu
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Simon
Colina
15
Vegard
Oestraat
Erlien
10
Sanel
Kapidzic
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Фей
Рензе
2
Erlend
Hellevik
Larsen
6
Peter
Soerensen
Nergaard
5
Bjarte
Haugsdal
19
Ховен
Андреас
26
Izuchukwu
Anthony
9
Lee
Rochester
Soerensen
29
Kristoffer
Nesse
Stephensen
77
Marcus
Mehnert
7
Jo
Sondre
Aas
10
Alexander
Dang
Саннес УЛФ
4-1-2-1-2
Нест-Сотра
3-5-2

Ход матча

7'
Axel Kryger
Christian Landu Landu
 
26'
Sanel Kapidzic
 

Предыдущие игры

Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Викинг 5:1 Саннес УЛФ Левангер 3:4 Саннес УЛФ
Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Олесунн 4:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Осане Улленсакер-Киса 2:2 Саннес УЛФ
Нест-Сотра Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс Викинг 2:3 Нест-Сотра Хёугесунн 3:1 Нест-Сотра Бранн 2:1 Нест-Сотра
Олесунн 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Осане Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Нутодден Согндаль 1:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Флурё Левангер 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Олесунн 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Нест-Сотра 2:2 Ерв Викинг 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:2 Мьёндален Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра

Последние игры между собой

Саннес УЛФ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Нест-Сотра: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 2:3 Саннес УЛФ Первый дивизион Нест-Сотра 2:0 Саннес УЛФ Кубок Нест-Сотра 2:3 Саннес УЛФ Первый дивизион
Саннес УЛФ 3:1 Нест-Сотра Первый дивизион Нест-Сотра 0:3 Саннес УЛФ Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Скейд 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Олесунн 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Улленсакер-Киса 3:0 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Хам-Кам 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Стрёммен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ерв 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Согндаль 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Нутодден 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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