Норвегия: Первый дивизион 2019

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Хам-Кам
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Тромсдален
0'
16' Желтая карточка
Tomas Kristoffersen
0:1
20' Гол
Tomas Kristoffersen
31'
12
Яросиньски
Лукаш
24
Hans
Nordbye
13
Ruben
Alegre
Guerro
5
Феро
Одмар
3
Benjamin
Blinderen
Gleditsch
9
Jonas
Enkerud
8
Markus
Solbakken
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
1
Adrian
Mikkelsen
16
Andreas
Arntzen
4
Thomas
Braaten
11
Haavard
Lysvoll
18
Henrik
Breimyr
7
Haakon
Kjaeve
8
Бендиксен
Томас
66
Andreas
Loevland
9
Tomas
Kristoffersen
71
Lars
Henrik
Andreassen
10
Люсволл
Вегард
Хам-Кам
4-4-1-1
Тромсдален
4-5-1

Ход матча

16'
 
Tomas Kristoffersen
20'
0:1
Tomas Kristoffersen
(Люсволл Вегард)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек
Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Ерв 2:3 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Викинг Согндаль 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Тромсдален
Тромсдален Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль
Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален Тромсдален 4:2 Нутодден Флурё 1:0 Тромсдален Тромсдален 3:2 Стрёммен Хам-Кам 0:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Флурё Стрёммен 1:3 Тромсдален

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тромсдален: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тромсдален 0:2 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 0:0 Тромсдален Первый дивизион Хам-Кам 0:4 Тромсдален Первый дивизион Тромсдален 2:1 Хам-Кам Первый дивизион
Тромсдален 1:1 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 7:2 Тромсдален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Саннефьёрд 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Рёуфосс 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тромсдален 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Скейд 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Старт 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Стрёммен 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Саннес УЛФ 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Согндаль 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Улленсакер-Киса 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ерв 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Нутодден 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Нест-Сотра 1 0 0 1 1 - 2 0
15. КФУМ 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
16. Хам-Кам 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Tomas Kristoffersen бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Tomas Kristoffersen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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