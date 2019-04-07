Норвегия: Первый дивизион 2019
Хам-Кам
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Брискеби
Тромсдален
16' Желтая карточкаTomas Kristoffersen
0:1
20' ГолTomas Kristoffersen
24
Hans
Nordbye
10
Emil
Sildnes
18
Менди
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Hans NordbyeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
18 Менди ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Charles Ezeh
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jonathan Hill
Ход матча
20'
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: +8 =2 -10Скейд 1:0 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Стабек
Хам-Кам 3:1 Улленсакер-Киса Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Мьёндален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:3 Олесунн Нутодден 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 Левангер Стрёммен 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Осане Флурё 0:1 Хам-Кам Нест-Сотра 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Ерв 2:3 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Викинг Согндаль 1:0 Хам-Кам Хам-Кам 0:0 Тромсдален
Тромсдален Последние 20 матчей: +9 =4 -7Тромсё 1:2 Тромсдален Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Ерв 0:1 Тромсдален Тромсдален 0:3 Согндаль
Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Тромсдален 0:2 Хам-Кам Викинг 2:4 Тромсдален Тромсдален 3:0 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:1 Тромсдален Тромсдален 0:2 Мьёндален Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Осане 3:1 Тромсдален Тромсдален 2:2 Олесунн Левангер 1:2 Тромсдален Тромсдален 4:2 Нутодден Флурё 1:0 Тромсдален Тромсдален 3:2 Стрёммен Хам-Кам 0:0 Тромсдален Тромсдален 1:0 Флурё Стрёммен 1:3 Тромсдален
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тромсдален: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Саннефьёрд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Рёуфосс
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Тромсдален
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Скейд
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Старт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Стрёммен
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Саннес УЛФ
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Согндаль
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Улленсакер-Киса
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ерв
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Нутодден
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Нест-Сотра
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|КФУМ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|16.
|Хам-Кам
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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