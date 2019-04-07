Норвегия: Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Бранн
Стрёмсгодсет
19
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Карадас АзарЗащитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг
Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Тромсё 2:1 Бранн Бранн 1:1 Саннефьёрд Хёугесунн 1:3 Бранн Бранн 1:0 Ранхейм Волеренга 2:0 Бранн Бранн 2:0 Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =5 -7Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Мольде
Последние игры между собой
Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Мольде
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лиллестрём
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Одд
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Волеренга
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Хёугесунн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Бранн
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Русенборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ранхейм
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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