Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Бранн
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 8'
12
Йохансен
Эрик
2
Тенисте
Тайо
3
Вормгор
Вито
15
Акоста
Бисмарк
21
Кристиансен
Рубен
8
Хауген
Фредрик
29
Бармен
Кристоффер
23
Kristoffer
Loekberg
7
Кумсан
Джилберт
19
Бериша
Ветон
9
Странд
Петтер
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
3
Парр
Джонатан
11
Токстад
Кристоффер
8
Johan
Hove
29
Силла
Якуба
7
Стенгель
Херман
90
Пеллегрино
Амаль
30
Абделлауйе
Мостафа
Бранн
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-5-1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг
Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Тромсё 2:1 Бранн Бранн 1:1 Саннефьёрд Хёугесунн 1:3 Бранн Бранн 1:0 Ранхейм Волеренга 2:0 Бранн Бранн 2:0 Сарпсборг-08
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:2 Мольде

Последние игры между собой

Бранн: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Стрёмсгодсет: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
Бранн 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:4 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:3 Стрёмсгодсет Кубок НМ Бранн 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Бранн Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Бранн 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Стрёмсгодсет Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Викинг 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Мольде 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лиллестрём 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Стрёмсгодсет 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Одд 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Волеренга 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Сарпсборг-08 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Хёугесунн 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Бранн 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Стабек 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Русенборг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Ранхейм 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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