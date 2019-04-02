Россия: Кубок 2018-2019
Локомотив Москва
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Ростов
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва
Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 Галатасарай Локомотив Москва 1:2 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +5 =9 -6Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов
Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва Зенит 2:0 Ростов Ростов 0:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Ростов
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Локомотив Москва
77.4% (103)
Ничья
19.5% (26)
Ростов
3% (4)
1:0 Локомотив Москва
37.6% (50)
2:1 Локомотив Москва
30.8% (41)
1:1 Ничья
15.8% (21)
2:0 Локомотив Москва
6% (8)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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