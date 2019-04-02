Россия: Кубок 2018-2019

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Локомотив Москва
 
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Ростов

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Анжи 0:2 Локомотив Москва
Рубин 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов Локомотив Москва 1:1 Мольде Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Локомотив Москва 5:1 Викинг Локомотив Москва 3:1 Хёугесунн Краснодар 1:0 Локомотив Москва Спартак Москва 4:0 Локомотив Москва Ростов 1:1 Локомотив Москва Зенит 1:3 Локомотив Москва Шальке 04 1:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Рубин Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:0 Галатасарай Локомотив Москва 1:2 Урал
Ростов Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Ростов 2:1 Урал Рубин 0:2 Ростов Ростов 0:0 Арсенал Тула Енисей 1:1 Ростов
Ростов 1:0 Краснодар Ростов 3:0 Вентспилс Ростов 1:1 Лиллестрём Волеренга 1:1 Ростов Эстерсунд 4:2 Ростов Ростов 0:5 Зенит Ростов 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 1:0 Атырау Ростов 1:1 Кукес Крылья Советов 1:0 Ростов Краснодар 2:2 Ростов Ростов 0:0 ЦСКА Москва Зенит 2:0 Ростов Ростов 0:0 Динамо Москва Краснодар 2:2 Ростов

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Матч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига
1/8 финала
1 Спартак Москва
0 Анжи
2 Урал
0 Нижний Новгород
1 Оренбург
0 Тюмень
0 Ахмат
2 Арсенал Тула
4 Локомотив Москва
1 Енисей
1 Рубин
0 Динамо Москва
1 Крылья Советов
2 Краснодар
3 Ростов
1 Зенит
1/4 финала
1 Спартак Москва
2 Урал
3 Оренбург
5 Арсенал Тула
2 Локомотив Москва
0 Рубин
2 Краснодар
3 Ростов
1/2 финала
0 Урал
0 Арсенал Тула
0 Локомотив Москва
0 Ростов
Финал
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    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов

    До начала игры, которая состоится 03.04.2019, осталось 23 часа 33 минуты.
    • Новости
    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов
    Локомотив Москва
    77.4% (103)
    Ничья
    19.5% (26)
    Ростов
    3% (4)
    1:0 Локомотив Москва
    37.6% (50)
    2:1 Локомотив Москва
    30.8% (41)
    1:1 Ничья
    15.8% (21)
    2:0 Локомотив Москва
    6% (8)
    0:0 Ничья
    1.5% (2)
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