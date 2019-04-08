Швеция: Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten Зрители: 14162
АИК
21' Желтая карточкаМетс Кароль
31' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
61' Желтая карточкаОбаси Чинеду
22
Смит
Иан
III
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
28 Jack Lahne
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
Ход матча
-
2 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё
Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Кальмар 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +9 =9 -2АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Хеккен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|АФК Эскильстуна
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Фалькенберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|АИК
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Норрчёпинг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Эребру
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Загрузка...