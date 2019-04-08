Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Норрчёпинг
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 14162
АИК
0'
21' Желтая карточка
Метс Кароль
31' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
61' Желтая карточка
Обаси Чинеду
90'+4
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
6
Ларсен
Каспер
25
Дагерстоль
Филип
22
Смит
Иан
III
99
Хакшабанович
Сеад
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
5
Нюман
Кристоффер
11
Ларссон
Джордан
34
Линнер
Оскар
6
Димитриадис
Панайотис
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
21
Сундгрен
Даниэль
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
19
Saku
Ylaetupa
9
Линдквист
Расмус
10
Обаси
Чинеду
20
Элюнусси
Тарик
Норрчёпинг
3-5-2
АИК
3-5-2

Ход матча

21'
 
Метс Кароль
31'
 
Ларссон Себастьян
46'
 
Jack Lahne
Saku Ylaetupa
61'
 
Обаси Чинеду
78'
Хольмберг Карл
Нюман Кристоффер
 
81'
 
Гойтом Хенок
Обаси Чинеду
81'
Alexander Jakobsen
Хакшабанович Сеад
 
88'
Лауритсен Расмус
Ларсен Каспер
 
  • 2 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё
Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Кальмар 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Юргорден
АИК Последние 20 матчей: +9 =9 -2
АИК 0:0 Эстерсунд АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК
АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Юргорден 0:0 АИК АИК 1:1 Эребру Далкурд 0:4 АИК Гётеборг 0:2 АИК АИК 1:0 Хаммарбю Норрчёпинг 2:0 АИК

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Норрчёпинг 2:0 АИК Аллсвенскан АИК 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 АИК Аллсвенскан
АИК 2:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 АИК Аллсвенскан АИК 4:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи АИК 0:0 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан Норрчёпинг 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 5:2 Норрчёпинг Аллсвенскан АИК 0:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 0:1 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Сириус 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Хеккен 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. АФК Эскильстуна 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Фалькенберг 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
11. АИК 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Норрчёпинг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Кальмар 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Эльфсборг 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эребру 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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