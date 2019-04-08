Норвегия: Типпелиген 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2019
Русенборг
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 11723
Одд
0'
14' Желтая карточка
Семб-Берге Фредрик
34' Желтая карточка
Рууд Эспен
1:0
44' Гол
Хелланн Поль-Андре
1:1
54' Гол
Борвен Торгейр
90'+3
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
16
Ховланд
Эвен
3
Мелинг
Биргер
7
Йенсен
Майк
8
Конрадсен
Андрес
22
Gjermund
Aasen
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Содерлунд
Александер
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
3
Семб-Берге
Фредрик
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
14
Нордквелле
Фредрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
6
Хофф
Вебьёрн
11
Рашани
Эльбасан
22
Борвен
Торгейр
10
Свеннсен
Сандер
Русенборг
4-2-1-3
Одд
4-3-3

Ход матча

14'
 
Семб-Берге Фредрик
34'
 
Рууд Эспен
44'
Хелланн Поль-Андре
(Йенсен Майк)
1:0
54'
1:1
Борвен Торгейр
(Рууд Эспен)
67'
Babajide David
Де Ланлай Янн-Эрик
 
79'
Бендтнер Никлас
Содерлунд Александер
 
82'
 
Самуэльсен Йоне
Свеннсен Сандер
  • 1 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 12
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 20 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг
Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд Русенборг 2:1 Старт Бранн 1:2 Русенборг Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:0 Русенборг Русенборг 1:1 Саннефьёрд
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек
Одд 1:1 Викинг Одд 1:0 Мьёндален Одд 3:0 Ваттенс Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Одд Одд 5:1 Рёуфосс Гётеборг 2:1 Одд Бранн 1:0 Одд Одд 0:3 Стабек Русенборг 3:1 Одд Одд 1:0 Тромсё Хёугесунн 2:0 Одд Одд 2:0 Ранхейм Саннефьёрд 1:1 Одд Одд 3:2 Волеренга Сарпсборг-08 1:2 Одд

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Русенборг 3:1 Одд Типпелиген Русенборг 2:2 Одд Кубок Одд 1:1 Русенборг Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген
Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Русенборг 1:2 Одд Типпелиген Одд 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Одд Товарищеские матчи Русенборг 3:0 Одд Типпелиген Одд 1:2 Русенборг Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Викинг 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
3. Мольде 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лиллестрём 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Одд 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Кристиансунд 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Волеренга 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Сарпсборг-08 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Хёугесунн 2 0 1 1 3 - 4 1
12. Бранн 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Русенборг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Стабек 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ранхейм 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Хелланн Поль-Андре бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Семб-Берге Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...