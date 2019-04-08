Норвегия: Типпелиген 2019
Русенборг
1:1
Конец матча
Стадион: Леркендаль Зрители: 11723
Одд
14' Желтая карточкаСемб-Берге Фредрик
34' Желтая карточкаРууд Эспен
1:0
44' ГолХелланн Поль-Андре
1:1
54' ГолБорвен Торгейр
16
Ховланд
Эвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
34'
44'
54'
1:1
-
1 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 12
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Будё-Глимт 2:0 Русенборг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Русенборг 0:1 Мольде Бранн 1:0 Русенборг
Ранхейм 1:0 Русенборг Сундсвалль 1:5 Русенборг Орхус 3:2 Русенборг Русенборг 0:2 Славия Прага РБ Лейпциг 1:1 Русенборг Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Русенборг 0:1 Селтик Русенборг 1:1 Будё-Глимт Старт 0:1 Русенборг Русенборг 2:5 Ред Булл Зальцбург Русенборг 3:1 Одд Русенборг 2:1 Старт Бранн 1:2 Русенборг Ред Булл Зальцбург 3:0 Русенборг Лиллестрём 0:0 Русенборг Русенборг 1:1 Саннефьёрд
Одд Последние 20 матчей: +10 =3 -7Одд 3:2 Бранн Ольборг 0:2 Одд Одд 4:0 Хёугесунн Одд 1:2 Стабек
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Одд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Викинг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|3.
|Мольде
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лиллестрём
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Одд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Кристиансунд
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Волеренга
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Хёугесунн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|12.
|Бранн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Ранхейм
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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