Швеция: Суперэттан 2019

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Норрбю
2:1
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
4' Гол
Adam Ericsson
1:1
18' Гол
Joel Nilsson
25' Желтая карточка
Abdelrahman Saidi
2:1
32' Гол
Nicklas Savolainen
43' Желтая карточка
Эйольфссон Гисли
51' Желтая карточка
Abbas Mohamad
69' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
86' Красная карточка
Jesper Brandt
90'+5
1
Mergim
Krasniqi
4
Didric
Andersson
3
Jonathan
Azulay
17
Jasin
Khayat
11
Alen
Krasnici
2
Abbas
Mohamad
10
Abdelrahman
Saidi
19
Edafe
Egbedi
18
Adam
Ericsson
8
Nicklas
Savolainen
12
Richard
Yarsuvat
1
Jesper
Johansson
II
2
Терзич
Ади
26
Mohammed
Mbye
4
Max
Watson
3
Amer
Eriksson-Ibragic
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
8
Bubacarr
Jobe
11
Эйольфссон
Гисли
23
Карлссон
Отар
Норрбю
3-4-3
Мьельбю
4-4-1-1

Ход матча

4'
Adam Ericsson
1:0
18'
1:1
Joel Nilsson
25'
Abdelrahman Saidi
 
32'
Nicklas Savolainen
2:1
43'
 
Эйольфссон Гисли
51'
Abbas Mohamad
 
55'
 
Pavle Vagic
Jesper Gustavsson
65'
Jesper Brandt
Edafe Egbedi
 
69'
Nicklas Savolainen
 
70'
 
Jacob Bergstroem
Bubacarr Jobe
74'
Рексхепи Дардан
Richard Yarsuvat
 
78'
Alexander Henningsson
Adam Ericsson
 
86'
Jesper Brandt
 
87'
 
Taylor Silverholt
Amer Eriksson-Ibragic

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей Ландскруна 1:1 Норрбю Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна Линдоме 0:1 Норрбю Дегерфорс 2:1 Норрбю
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю
Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю Мьельбю 3:0 Энгельхольм Юнгшиле 0:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Юнгшиле

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мьельбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Мьельбю 0:3 Норрбю Первый дивизион Норрбю 1:1 Мьельбю Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Варберг БоИС 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Эргрюте ФФ 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Норрбю 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Браге 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Вестерос СК 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Броммапойкарна 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Сюрианска 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Хальмстад 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
11. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Треллеборг 2 0 1 1 3 - 5 1
13. Далкурд 2 0 1 1 0 - 4 1
14. Йёнчёпинг 2 0 0 2 1 - 3 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Фрей 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 87'
    Мяльбю делает замену. Amer Eriksson-Ibragic уходит с поля, а Taylor Silverholt выходит на его замену.
  • 86'
    УДАЛЕНИЕ! - Jesper Brandt увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 78'
    Норрбю Бурос делает замену. Adam Ericsson уходит с поля, а Александр Хеннингссон выходит на его замену.
  • 74'
    Норрбю Бурос делает замену. Рихард Ярсуват уходит с поля, а Рексхепи Дардан выходит на его замену.
  • 70'
    Мяльбю делает замену. Bubacarr Jobe уходит с поля, а Jacob Bergstroem выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    69'
    Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Норрбю Бурос делает замену. Edafe Egbedi уходит с поля, а Jesper Brandt выходит на его замену.
  • 55'
    Мяльбю делает замену. Jesper Gustavsson уходит с поля, а Pavle Vagic выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    51'
    Abbas Mohamad получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Эйольфссон Гисли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Nicklas Savolainen бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Abdelrahman Saidi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Joel Nilsson бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Adam Ericsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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