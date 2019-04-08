Швеция: Суперэттан 2019
1:0
4' ГолAdam Ericsson
1:1
18' ГолJoel Nilsson
25' Желтая карточкаAbdelrahman Saidi
2:1
32' ГолNicklas Savolainen
43' Желтая карточкаЭйольфссон Гисли
51' Желтая карточкаAbbas Mohamad
69' Желтая карточкаNicklas Savolainen
86' Красная карточкаJesper Brandt
17
Jasin
Khayat
19
Edafe
Egbedi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Jasin KhayatЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Ход матча
4'
1:0
18'
1:1
32'
43'
51'
86'
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:1 АИК Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю
Мьёндален 3:3 Норрбю Хеккен 2:1 Норрбю Норрбю 3:2 Хеккен Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Норрбю 2:2 Фалькенберг Гефле 3:1 Норрбю Норрбю 0:1 Эргрюте Варберг БоИС 4:0 Норрбю Норрбю 3:2 Хальмстад Норрбю 2:1 Вернаму Браге 2:3 Норрбю Норрбю 3:2 Фрей Ландскруна 1:1 Норрбю Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна Линдоме 0:1 Норрбю Дегерфорс 2:1 Норрбю
Мьельбю Последние 20 матчей: +12 =3 -5Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю
Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю Мьельбю 3:0 Энгельхольм Юнгшиле 0:0 Мьельбю Мьельбю 1:0 Юнгшиле
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Мьельбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Варберг БоИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Браге
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Сюрианска
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|13.
|Далкурд
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|14.
|Йёнчёпинг
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Фрей
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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