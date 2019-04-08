Лига чемпионов АФК 2019
Эстегляль Тегеран
2:1
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
5' ГолКарими Али II
2:0
30' ГолМонтазери Педжман
2:1
71' ГолГомис Бафетимби
Ход матча
5'
1:0
30'
71'
2:1
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: +11 =4 -5Эстегляль Тегеран 0:0 Сайпа Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:0 Нассаджи Мазендеран Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн
Эстегляль Тегеран 1:0 Нафт Масджид-Солейман Al-Duhail SC 3:0 Эстегляль Тегеран Фулад Хузестан 1:3 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Зобахан Эстегляль Тегеран 2:0 Парс Джем Бушир Тракторсази 1:0 Эстегляль Тегеран Пайкан 0:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:5 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Санат Нафт Эстегляль Хузестан 0:1 Эстегляль Тегеран Машин Сази 0:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:2 Сайпа Эстегляль Тегеран 0:1 Сепахан Сайпа 1:2 Эстегляль Тегеран Нафт Масджид-Солейман 1:2 Эстегляль Тегеран
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +12 =6 -2Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Al-Duhail SC
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех Аль-Файха 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:3 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль Хазм Охуд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Вахда 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Эстегляль Тегеран: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|2.
|Al-Duhail SC
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|3.
|Эстегляль Тегеран
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|4.
|Аль-Айн
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
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