Лига чемпионов АФК 2019

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Эстегляль Тегеран
2:1
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
1:0
5' Гол
Карими Али II
2:0
30' Гол
Монтазери Педжман
2:1
71' Гол
Гомис Бафетимби
90'+6

Ход матча

5'
Карими Али II
1:0
30'
Монтазери Педжман
2:0
71'
2:1
Гомис Бафетимби

Предыдущие игры

Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Эстегляль Тегеран 0:0 Сайпа Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:0 Нассаджи Мазендеран Эстегляль Тегеран 1:1 Аль-Айн
Эстегляль Тегеран 1:0 Нафт Масджид-Солейман Al-Duhail SC 3:0 Эстегляль Тегеран Фулад Хузестан 1:3 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Зобахан Эстегляль Тегеран 2:0 Парс Джем Бушир Тракторсази 1:0 Эстегляль Тегеран Пайкан 0:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:5 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 3:0 Санат Нафт Эстегляль Хузестан 0:1 Эстегляль Тегеран Машин Сази 0:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:2 Сайпа Эстегляль Тегеран 0:1 Сепахан Сайпа 1:2 Эстегляль Тегеран Нафт Масджид-Солейман 1:2 Эстегляль Тегеран
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аль Хазм 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Охуд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Al-Duhail SC
Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Вахда Аль-Айн 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Файсали Аль-Иттихад 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Кадисия Аль-Батин 2:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль-Фатех Аль-Файха 1:5 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:3 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль Хазм Охуд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Файзали Харма 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Вахда 0:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Эстегляль Тегеран: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Эстегляль Тегеран Лига чемпионов АФК Эстегляль Тегеран 1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК

Группа C

Команда И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 3 2 0 1 5 - 3 6
2. Al-Duhail SC 3 1 1 1 6 - 5 4
3. Эстегляль Тегеран 3 1 1 1 3 - 5 4
4. Аль-Айн 3 0 2 1 3 - 4 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Гомис Бафетимби бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Монтазери Педжман бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Карими Али II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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