Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
3:2
Конец матча
Стадион: Студентернас Зрители: 4120
АФК Эскильстуна
1:0
5' ГолMohammed Saeid
2:0
18' ГолKarl Larsson
39' Желтая карточкаSamuel Nnamani
3:0
40' ГолФилип Хагланд
3:1
44' ГолAdi Nalic
60' Желтая карточкаKadir Hodzic
82' Желтая карточкаAdi Nalic
3:2
89' ГолРахманов Артём
14
Ian
Sirelius
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Ход матча
5'
1:0
18'
2:0
39'
40'
3:0
44'
3:1
60'
82'
89'
3:2
-
6 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге
Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус Сириус 0:1 Эстерсунд Сириус 1:1 Хаммарбю Сундсвалль 4:0 Сириус
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +11 =6 -3АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:0 Эстер
Последние игры между собой
Сириус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Хеккен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|АФК Эскильстуна
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Фалькенберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|АИК
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Норрчёпинг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Эребру
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Загрузка...