Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Сириус
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 4120
АФК Эскильстуна
0'
1:0
5' Гол
Mohammed Saeid
2:0
18' Гол
Karl Larsson
39' Желтая карточка
Samuel Nnamani
3:0
40' Гол
Филип Хагланд
3:1
44' Гол
Adi Nalic
60' Желтая карточка
Kadir Hodzic
82' Желтая карточка
Adi Nalic
3:2
89' Гол
Рахманов Артём
90'+4
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
4
Сисей
Кебба
6
Оман-Перссон
Роберт
8
Бьоркстрём
Тим
26
Mohammed
Saeid
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
14
Ian
Sirelius
23
Филип
Хагланд
9
Jonas
Lindberg
89
Иванов
Михаил
13
Wilhelm
Loeper
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
8
Ousmane
Camara
9
Авдич
Денни
16
Samuel
Nnamani
Сириус
4-4-2
АФК Эскильстуна
3-4-3

Ход матча

5'
Mohammed Saeid
1:0
18'
Karl Larsson
(Mohammed Saeid)
2:0
39'
 
Samuel Nnamani
40'
Филип Хагланд
(Ian Sirelius)
3:0
44'
3:1
Adi Nalic
(Adnan Kojic)
46'
Stefano Holmquist
Jonas Lindberg
 
55'
Лундхольм Сэм
Ian Sirelius
 
60'
 
Kadir Hodzic
79'
Christer Gustafsson
Андерссон Элиас
 
82'
 
Adi Nalic
85'
 
Mehmed Dresevic
Adnan Kojic
87'
 
Рахманов Артём
Ousmane Camara
89'
3:2
Рахманов Артём
(Kadir Hodzic)
  • 6 Удары по воротам 7
  • 7 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге
Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус Сириус 0:1 Эстерсунд Сириус 1:1 Хаммарбю Сундсвалль 4:0 Сириус
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +11 =6 -3
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад
Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:0 Эстер

Последние игры между собой

Сириус: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
АФК Эскильстуна 1:3 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Сириус 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Хеккен 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. АФК Эскильстуна 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Фалькенберг 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
11. АИК 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Норрчёпинг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Кальмар 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Эльфсборг 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эребру 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Adi Nalic бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Филип Хагланд бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Samuel Nnamani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Karl Larsson бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Mohammed Saeid бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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