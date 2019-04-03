Греция: Кубок 2018-2019

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АЕК
2:0
Конец матча
Ламия
0'
1:0
63' Гол
Понсе Эсекиэль
2:0
90' Гол
Крстичич Ненад
90'+7
АЕК
Ламия

Ход матча

46'
Клонаридис Виктор
Гало Родриго
 
56'
 
Эпштайн Денис
Барралес Джеронимо
63'
Понсе Эсекиэль
1:0
70'
 
Пити Франсиско
Блажич Марко
73'
Бое Лукас
Ливайя Марко
 
77'
 
Бертолио Факундо
Томас Жоан
90'
Крстичич Ненад
(Клонаридис Виктор)
2:0
90'
Алеф Салданья
Крстичич Ненад
 

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК
АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас ПАС Янина 0:4 АЕК Киссамикос 1:1 АЕК Волос 1:3 АЕК Лариса 0:0 АЕК Бенфика 1:0 АЕК АЕК 2:0 Ламия
Ламия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия
Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия Олимпиакос 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 0:1 ПАОК

Последние игры между собой

АЕК: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок
Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
1/8 финала
1 ПАС Янина
3 Паниониос
2 Панахаики
6 ПАОК
6 Эрготелис
5 ОФИ
6 Лариса
7 Астерас
1 Аполлон Смирнис
5 Атромитос
1 Киссамикос
6 АЕК
5 Ламия
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Олимпиакос
1/4 финала
4 Паниониос
5 ПАОК
1 Эрготелис
5 Астерас
0 Атромитос
4 АЕК
4 Ламия
3 Олимпиакос
1/2 финала
2 ПАОК
0 Астерас
2 АЕК
0 Ламия
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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