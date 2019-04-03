Греция: Кубок 2018-2019
1:0
63' ГолПонсе Эсекиэль
2:0
90' ГолКрстичич Ненад
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бое ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
-
27 VandersonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Томас ЖоанПолузащитник
-
32 Блажич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
63'
1:0
90'
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +13 =4 -3АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК
Ламия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия
Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Аполлон Лариса 0:7 Ламия Олимпиакос 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 0:1 ПАОК
Последние игры между собой
АЕК: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Ламия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Загрузка...