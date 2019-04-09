Лига чемпионов АФК 2019
Урава Редс
0:1
Конец матча
Чонбук Моторс
0:1
77' ГолAdriano VII
Ход матча
77'
0:1
Предыдущие игры
Урава Редс Последние 20 матчей: +11 =4 -5Урава Редс 0:3 Йокогама Маринос Урава Редс 1:1 Токио Серезо Осака 1:2 Урава Редс Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс
Мацумото Ямага 0:1 Урава Редс Урава Редс 3:0 Бурирам Юнайтед Урава Редс 0:2 Консадоле Саппоро Вегальта Сендай 0:0 Урава Редс Кавасаки Фронтале 1:0 Урава Редс Урава Редс 1:0 Вегальта Сендай Урава Редс 1:0 Касима Антлерс Урава Редс 3:2 Токио Сёнан Бельмаре 2:1 Урава Редс Консадоле Саппоро 1:2 Урава Редс Урава Редс 1:3 Гамба Осака Урава Редс 2:0 Саган Тосу Урава Редс 3:1 Касима Антлерс Вегальта Сендай 1:1 Урава Редс Урава Редс 3:2 Касива Рейсол Урава Редс 4:0 Виссел Кобе
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +11 =7 -2Чонбук Моторс 2:0 Инчхон Юнайтед Кённам 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Чонбук Моторс 0:1 Канвон
Бурирам Юнайтед 1:0 Чонбук Моторс Сувон Блюуингз 0:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 1:1 Тэгу Чонбук Моторс 1:1 Кённам Пхохан 1:1 Чонбук Моторс Чеджу Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Ульсан Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Чонбук Моторс 3:2 Инчхон Юнайтед Ульсан 2:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:2 Канвон Чонбук Моторс 1:0 Чуннам Сувон Блюуингз 0:0 Чонбук Моторс Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 4:0 Чеджу Юнайтед
Последние игры между собой
Урава Редс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чонбук Моторс
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|Урава Редс
|3
|1
|1
|1
|3 - 1
|4
|3.
|Бэйцзин Гоань
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|4.
|Бурирам Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
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