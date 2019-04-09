Лига чемпионов АФК 2019

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Урава Редс
0:1
Конец матча
Чонбук Моторс
0'
0:1
77' Гол
Adriano VII
90'+5

Ход матча

77'
0:1
Adriano VII

Предыдущие игры

Урава Редс Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Урава Редс 0:3 Йокогама Маринос Урава Редс 1:1 Токио Серезо Осака 1:2 Урава Редс Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс
Мацумото Ямага 0:1 Урава Редс Урава Редс 3:0 Бурирам Юнайтед Урава Редс 0:2 Консадоле Саппоро Вегальта Сендай 0:0 Урава Редс Кавасаки Фронтале 1:0 Урава Редс Урава Редс 1:0 Вегальта Сендай Урава Редс 1:0 Касима Антлерс Урава Редс 3:2 Токио Сёнан Бельмаре 2:1 Урава Редс Консадоле Саппоро 1:2 Урава Редс Урава Редс 1:3 Гамба Осака Урава Редс 2:0 Саган Тосу Урава Редс 3:1 Касима Антлерс Вегальта Сендай 1:1 Урава Редс Урава Редс 3:2 Касива Рейсол Урава Редс 4:0 Виссел Кобе
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Чонбук Моторс 2:0 Инчхон Юнайтед Кённам 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Чонбук Моторс 0:1 Канвон
Бурирам Юнайтед 1:0 Чонбук Моторс Сувон Блюуингз 0:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 1:1 Тэгу Чонбук Моторс 1:1 Кённам Пхохан 1:1 Чонбук Моторс Чеджу Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Ульсан Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Чонбук Моторс 3:2 Инчхон Юнайтед Ульсан 2:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:2 Канвон Чонбук Моторс 1:0 Чуннам Сувон Блюуингз 0:0 Чонбук Моторс Сувон Блюуингз 0:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 4:0 Чеджу Юнайтед

Последние игры между собой

Урава Редс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Чонбук Моторс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Чонбук Моторс 2:2 Урава Редс Лига чемпионов АФК Урава Редс 1:3 Чонбук Моторс Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Adriano VII бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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