Лига чемпионов АФК 2019

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Персеполис
1:0
Первый тайм: 35'
Аль-Ахли Джидда
0'
1:0
19' Гол
Shoja Khalilzadeh
35'

Ход матча

19'
Shoja Khalilzadeh
1:0

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Пайкан 0:2 Персеполис Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Сепидруд Рашт 1:3 Персеполис Аль-Садд 1:0 Персеполис
Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Персеполис 1:1 Пахтакор Персеполис 1:0 Санат Нафт Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:1 Падиде Персеполис 2:0 Эстегляль Хузестан Фулад Хузестан 2:1 Персеполис Персеполис 2:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:1 Персеполис Персеполис 3:1 Парс Джем Бушир Сепахан 1:1 Персеполис Персеполис 1:0 Зобахан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 0:0 Тракторсази Персеполис 2:1 Пайкан Персеполис 0:0 Касима Антлерс
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби
Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад Al-Duhail SC 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Сайлия Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Харитият 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль Хазм 2:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Батин 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Тавун Бурайда 3:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 5:1 Охуд Аль-Вахда 2:1 Аль-Ахли Джидда

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Аль-Ахли Джидда 1:3 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 2:2 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Shoja Khalilzadeh бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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