Лига чемпионов АФК 2019
Персеполис
1:0
Первый тайм: 35'
Аль-Ахли Джидда
1:0
19' ГолShoja Khalilzadeh
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: +12 =6 -2Пайкан 0:2 Персеполис Персеполис 1:0 Эстегляль Тегеран Сепидруд Рашт 1:3 Персеполис Аль-Садд 1:0 Персеполис
Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Персеполис 1:1 Пахтакор Персеполис 1:0 Санат Нафт Нафт Масджид-Солейман 0:0 Персеполис Персеполис 1:1 Падиде Персеполис 2:0 Эстегляль Хузестан Фулад Хузестан 2:1 Персеполис Персеполис 2:0 Падиде Сепидруд Рашт 0:1 Персеполис Персеполис 3:1 Парс Джем Бушир Сепахан 1:1 Персеполис Персеполис 1:0 Зобахан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 0:0 Тракторсази Персеполис 2:1 Пайкан Персеполис 0:0 Касима Антлерс
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +10 =2 -8Аль-Шабаб Дубай 0:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Садд 7:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Араби
Аль-Ахли Джидда 4:5 Аль-Раед Бурайда Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Шахания Пахтакор 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Садд Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Иттихад Al-Duhail SC 6:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Сайлия Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Харитият 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль Хазм 2:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Батин 1:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Тавун Бурайда 3:4 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 5:1 Охуд Аль-Вахда 2:1 Аль-Ахли Джидда
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|Персеполис
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Аль-Садд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|Аль-Ахли Джидда
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
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