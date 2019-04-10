США: МЛС 2019

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Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Монреаль Импакт
0'
27' Желтая карточка
Арриола Пол
40' Желтая карточка
Хара Леонардо
49' Желтая карточка
Shamit Shome
62' Желтая карточка
Тайдер Сафир
90'+7
24
Хемид
Билл
29
Хара
Леонардо
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
4
Каноуз
Расселл
5
Морено
Хуниор
18
Штибер
Золтан
10
Luciano
Acosta
7
Арриола
Пол
8
Сегура
Улисес
1
Буш
Ивен
15
Zachary
Brault-Guillard
2
Кабрера
Виктор
5
Диалло
Закария
3
Ловиц
Дэниел
28
Shamit
Shome
6
Пьетт
Самуэль
8
Тайдер
Сафир
27
Clement
Bayiha
11
Anthony
Jackson-Hamel
29
Mathieu
Choiniere
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Монреаль Импакт
4-3-3

Ход матча

27'
Арриола Пол
 
40'
Хара Леонардо
 
49'
 
Shamit Shome
56'
Lucas Rodriguez III
Маккэн Крис
 
62'
 
Тайдер Сафир
64'
Амариква Квинси
Штибер Золтан
 
80'
 
Азира Майкл
Тайдер Сафир
80'
 
Оквонкво Орджи
Anthony Jackson-Hamel
84'
 
Новийо Арри
Mathieu Choiniere
90'
Jalen Robinson
Хара Леонардо
 

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Монреаль Импакт МЛС
Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Коламбус Крю 6 4 1 1 7 - 4 13
2. Ди Си Юнайтед 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Торонто 4 3 1 0 12 - 5 10
4. Филадельфия Юнион 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Цинциннати 6 2 2 2 8 - 8 8
6. Орландо Сити 6 2 2 2 10 - 11 8
7. Монреаль Импакт 6 2 2 2 7 - 11 8
8. Чикаго Файр 5 1 2 2 7 - 9 5
9. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
10. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Сиэтл Саундерс 5 4 1 0 11 - 3 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 6 1 1 4 5 - 13 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 0 4 5 - 14 3
10. Колорадо Рэпидс 6 0 2 4 9 - 16 2
11. Ванкувер Уайткэпс 5 0 1 4 4 - 9 1
12. Портленд Тимберс 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    ДС Юнайтед делает замену. Хара Леонардо уходит с поля, а Jalen Robinson выходит на его замену.
  • 84'
    Монреаль Импакт делает замену. Mathieu Choiniere уходит с поля, а Новийо Арри выходит на его замену.
  • 64'
    ДС Юнайтед делает замену. Штибер Золтан уходит с поля, а Амариква Квинси выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    62'
    Тайдер Сафир получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    ДС Юнайтед делает замену. Маккэн Крис уходит с поля, а Lucas Rodriguez выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    49'
    Shamit Shome получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Хара Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Арриола Пол получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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