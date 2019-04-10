США: МЛС 2019
Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: Audi Field
Монреаль Импакт
27' Желтая карточкаАрриола Пол
40' Желтая карточкаХара Леонардо
49' Желтая карточкаShamit Shome
62' Желтая карточкаТайдер Сафир
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
16
Маккэн
Крис
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
16 Маккэн КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Akeem Ward
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Shamit ShomeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
33 Санья БакариЗащитник
-
32 Азира МайклПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гард Реми
Ход матча
27'
40'
49'
62'
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Инглэнд Революшн Ди Си Юнайтед 4:1 Портленд Тимберс
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Спортинг Канзас-Сити 7:1 Монреаль Импакт Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Торонто Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 1:4 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 1:2 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 3:0 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Монреаль Импакт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 6
Ди Си Юнайтед 2:4 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 2:4 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Крю
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|2.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Торонто
|4
|3
|1
|0
|12 - 5
|10
|4.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Цинциннати
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|7.
|Монреаль Импакт
|6
|2
|2
|2
|7 - 11
|8
|8.
|Чикаго Файр
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|10.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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