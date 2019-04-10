Лига чемпионов АФК 2019

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Гуанчжоу Эвергранд
4:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
7' Гол
Талиска Андерсон
2:0
10' Гол
Талиска Андерсон
3:0
42' Гол
Liyn Yang
4:0
73' Гол в свои ворота
Броксхэм Ли
90'+4

Ход матча

7'
Талиска Андерсон
1:0
10'
Талиска Андерсон
2:0
42'
Liyn Yang
3:0
73'
Броксхэм Ли
4:0

Предыдущие игры

Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Dalian Yifang 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тяньцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Tianjin Tianhai Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тяньцзинь Тэда Чуньцинь Лифан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Гуйчжоу Чжичэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 6:1 Бэйцзин Женьхэ Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед

Последние игры между собой

Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Лига чемпионов АФК Гуанчжоу Эвергранд 4:2 Мельбурн Виктори Лига чемпионов АФК
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Броксхэм Ли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Liyu Yang бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Талиска Андерсон бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Талиска Андерсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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