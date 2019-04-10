Лига чемпионов АФК 2019
Гуанчжоу Эвергранд
4:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
1:0
7' ГолТалиска Андерсон
2:0
10' ГолТалиска Андерсон
3:0
42' ГолLiyn Yang
4:0
73' Гол в свои воротаБроксхэм Ли
Ход матча
7'
1:0
10'
2:0
42'
3:0
73'
4:0
Предыдущие игры
Гуанчжоу Эвергранд Последние 20 матчей: +16 =0 -4Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Гуанчжоу Фули Dalian Yifang 0:1 Гуанчжоу Эвергранд Тэгу 3:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Тяньцзинь Тэда
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Санфречче Хиросима Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Tianjin Tianhai Гуанчжоу Эвергранд 5:1 Тяньцзинь Тэда Чуньцинь Лифан 2:0 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 4:5 Шанхай СИПГ Гуйчжоу Чжичэн 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 6:1 Бэйцзин Женьхэ Хэбей Форчун 0:3 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 3:0 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай СИПГ 2:1 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Шанхай Шэньхуа Шаньдун Лунэн 1:4 Гуанчжоу Эвергранд Гуанчжоу Эвергранд 5:0 Тяньцзинь Цюаньцзянь Хэнань Цзянье 0:5 Гуанчжоу Эвергранд
Мельбурн Виктори Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Санфречче Хиросима 2:1 Мельбурн Виктори
Мельбурн Виктори 1:3 Тэгу Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Мельбурн Виктори 3:3 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:5 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 2:4 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 2:0 Аделаида Юнайтед
Последние игры между собой
Гуанчжоу Эвергранд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мельбурн Виктори: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|2.
|Тэгу
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Санфречче Хиросима
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
Загрузка...