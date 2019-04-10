Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Мольде
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Волеренга
0'
1:0
6' Гол
Квоеме Охи
13'
1
Линде
Андреас
18
Харальдсейд
Кристоффер
4
Габриэльсен
Рубен
2
Martin
Bjoernbak
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
11
Martin
Ellingsen
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
23
Eirik
Ulland
Andersen
99
Квоеме
Охи
21
Adam
Larsen
II
2
Накким
Маркус
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
4
Натьон
Йонатан
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
8
Леквен
Магнус
7
Вега
Дейвер
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
10
Вильяльмссон
Маттиас
Мольде
4-2-3-1
Волеренга
4-2-3-1

Ход матча

6'
Квоеме Охи
(Эйкрем Магнус)
1:0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде
Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Мольде
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Волеренга 2:1 Ранхейм Будё-Глимт 1:1 Волеренга Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Волеренга 0:2 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга

Последние игры между собой

Мольде: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Волеренга: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 6:3 Волеренга Кубок НМ
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 1:0 3 2 1 0 5 - 1 7
2. Викинг 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
4. Лиллестрём 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Одд 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Бранн 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Кристиансунд 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
10. Волеренга 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Сарпсборг-08 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Хёугесунн 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Русенборг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Стабек 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Ранхейм 2 0 0 2 2 - 4 0
16. Мьёндален 2 0 0 2 4 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Квоеме Охи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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