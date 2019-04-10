Норвегия: Типпелиген 2019
1:0
6' ГолКвоеме Охи
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
25
Адекугбе
Сэм
14
Абу
Мохаммед
40
Эджук
Чидера
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
14 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Эджук ЧидераПолузащитник
-
11 Финне БорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
26 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
6'
1:0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +12 =6 -2Мольде 3:0 Стабек Сарпсборг-08 1:1 Мольде Мольде 4:1 Эстерсунд Русенборг 0:1 Мольде
Лиллестрём 1:1 Мольде Мольде 1:2 Вентспилс Локомотив Москва 1:1 Мольде Мольде 3:1 Нымме Калью Олесунн 0:2 Мольде Мольде 2:2 Кристиансунд Нордшелланн 1:1 Мольде ЦСКА Москва 2:1 Мольде Саннефьёрд 1:3 Мольде Мольде 2:0 Хёугесунн Тромсё 2:4 Мольде Старт 1:3 Мольде Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 0:1 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Стрёмсгодсет 1:2 Мольде
Волеренга Последние 20 матчей: +8 =6 -6Кристиансунд 2:0 Волеренга Волеренга 2:0 Мьёндален Волеренга 4:4 Лиллестрём Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Волеренга 2:0 Тромсё Волеренга 3:2 Будё-Глимт Волеренга 3:0 Нымме Калью Волеренга 2:1 Конгсвингер Волеренга 1:1 Ростов Волеренга 1:2 Динамо Киев Волеренга 0:2 Мьёндален Волеренга 3:1 Улленсакер-Киса Волеренга 4:1 Стрёммен Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Волеренга 2:1 Ранхейм Будё-Глимт 1:1 Волеренга Волеренга 0:0 Сарпсборг-08 Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Волеренга 0:2 Кристиансунд Стабек 1:1 Волеренга
Последние игры между собой
Мольде: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Волеренга: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 6:3 Волеренга Кубок НМ
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|Викинг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|Лиллестрём
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Одд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Бранн
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Кристиансунд
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Волеренга
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Хёугесунн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Ранхейм
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Мьёндален
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
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