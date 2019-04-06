Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
Середь
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Ружомберок
0' 37'
31
David
Samuel
Nwolokor
17
Мених
Йозеф
21
Tidiane
Djibi
Ba
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
20
Kristian
Lukacik
7
Баэс
Альдо
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
14
Adam
Morong
9
Кузма
Марек
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Кружляк
Доминик
13
Matej
Madlenak
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
4
Matus
Kmet
32
Мустеданагич
Зинедин
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
Середь
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь
Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь Середь 2:1 Земплин ДАК 5:0 Середь Середь 1:2 Подбрезова
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин
Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Сеница Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Слован Братислава

Последние игры между собой

Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ружомберок: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Середь 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 2 2 0 0 7 - 2 64
2. Жилина 3 1 1 1 5 - 2 48
3. ДАК 3 1 1 1 3 - 4 48
4. Ружомберок 0:0 3 0 3 0 2 - 2 39
5. Земплин 2 1 0 1 2 - 4 35
6. Середь 0:0 3 0 1 2 1 - 6 32
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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