Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Середь
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Миява
Ружомберок
17
Мених
Йозеф
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
14
Adam
Morong
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мених ЙозефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
91 Лачны МилошПолузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Шпехар ДиноНападающий
-
15 Хиллер КатонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
-
22 Ismar TandirНападающий
-
-
29 Adam Brenkus
-
-
Главный тренер: Голубек Давид
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь
Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь Середь 2:1 Земплин ДАК 5:0 Середь Середь 1:2 Подбрезова
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =9 -4Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин
Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Сеница Спартак Трнава 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Слован Братислава
Последние игры между собой
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ружомберок: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|64
|2.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|48
|3.
|ДАК
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|48
|4.
|Ружомберок
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|39
|5.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|35
|6.
|Середь
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|32
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