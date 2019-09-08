США: МЛС 2019
Колорадо Рэпидс
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Сиэтл Саундерс
1:0
42' ГолAndre Shinyashiki
2:0
70' ГолAndre Shinyashiki
79' Желтая карточкаСеччини Эмануэль
31
Ирвин
Клинт
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
19
Шипп
Харри
23
Силва
Луис
- Основной состав
-
31 Ирвин КлинтВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Matt Hundley
-
12 Niki Jackson
-
18 Sam Raben
-
15 Andre Rawls
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
23 Силва ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
31 Nick Hinds
-
75 Danny Leyva
-
16 Alex Roldan
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Ход матча
42'
70'
79'
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Сиэтл Саундерс: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|28
|15
|8
|5
|53 - 35
|53
|2.
|Филадельфия Юнион
|29
|15
|6
|8
|54 - 42
|51
|3.
|Атланта Юнайтед
|28
|15
|3
|10
|47 - 33
|48
|4.
|Ди Си Юнайтед
|30
|11
|9
|10
|39 - 38
|42
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|29
|12
|5
|12
|47 - 44
|41
|6.
|Торонто
|29
|11
|8
|10
|49 - 46
|41
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|10
|9
|10
|42 - 49
|39
|8.
|Монреаль Импакт
|30
|11
|4
|15
|42 - 56
|37
|9.
|Орландо Сити
|30
|9
|8
|13
|37 - 41
|35
|10.
|Чикаго Файр
|30
|8
|10
|12
|44 - 43
|34
|11.
|Коламбус Кру
|30
|8
|7
|15
|33 - 44
|31
|12.
|Цинциннати
|29
|5
|3
|21
|29 - 72
|18
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|29
|19
|6
|4
|76 - 32
|63
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:2
|29
|13
|7
|9
|46 - 45
|46
|3.
|Миннесота Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|46 - 37
|45
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|28
|13
|5
|10
|48 - 43
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|28
|13
|4
|11
|40 - 35
|43
|6.
|Даллас
|29
|12
|7
|10
|47 - 38
|43
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|13
|3
|12
|41 - 45
|42
|8.
|Портленд Тимберс
|0:0
|28
|12
|5
|11
|43 - 40
|41
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|29
|10
|8
|11
|41 - 45
|38
|10.
|Колорадо Рэпидс
|2:0
|29
|9
|6
|14
|47 - 54
|33
|11.
|Хьюстон Динамо
|28
|9
|4
|15
|38 - 49
|31
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|30
|6
|9
|15
|30 - 53
|27
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