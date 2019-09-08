США: МЛС 2019

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Колорадо Рэпидс
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
1:0
42' Гол
Andre Shinyashiki
2:0
70' Гол
Andre Shinyashiki
79' Желтая карточка
Сеччини Эмануэль
90'+7
31
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
5
Смит
Томми
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
20
Nicolas
Mezquida
11
Льюис
Джонатан
99
Andre
Shinyashiki
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
3
Jonathan
Campbell
12
Saad
Abdul-Salam
10
Лодейро
Николас
15
Сеччини
Эмануэль
19
Шипп
Харри
23
Силва
Луис
70
Handwalla
Bwana
99
Justin
Dhillon
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Ход матча

42'
Andre Shinyashiki
(Льюис Джонатан)
1:0
46'
 
Danny Leyva
Handwalla Bwana
58'
 
Shandon Hopeau
Justin Dhillon
62'
Dillon Serna
Льюис Джонатан
 
70'
Andre Shinyashiki
2:0
75'
Niki Jackson
Andre Shinyashiki
 
79'
 
Сеччини Эмануэль
82'
Уилсон Дэнни
Николсон Сэм
 
84'
 
Alex Roldan
Сеччини Эмануэль

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед Колорадо Рэпидс 1:0 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 3:1 Цинциннати Филадельфия Юнион 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:2 Коламбус Кру Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Сиэтл Саундерс 2:3 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Сиэтл Саундерс 1:3 Боруссия Д Сиэтл Саундерс 2:1 Атланта Юнайтед Коламбус Кру 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Сити 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:0 Ванкувер Уайткэпс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сиэтл Саундерс Филадельфия Юнион 0:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Орландо Сити Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Сиэтл Саундерс: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 1:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 5:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 28 15 8 5 53 - 35 53
2. Филадельфия Юнион 29 15 6 8 54 - 42 51
3. Атланта Юнайтед 28 15 3 10 47 - 33 48
4. Ди Си Юнайтед 30 11 9 10 39 - 38 42
5. Нью-Йорк Ред Буллз 29 12 5 12 47 - 44 41
6. Торонто 29 11 8 10 49 - 46 41
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 10 9 10 42 - 49 39
8. Монреаль Импакт 30 11 4 15 42 - 56 37
9. Орландо Сити 30 9 8 13 37 - 41 35
10. Чикаго Файр 30 8 10 12 44 - 43 34
11. Коламбус Кру 30 8 7 15 33 - 44 31
12. Цинциннати 29 5 3 21 29 - 72 18

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 29 19 6 4 76 - 32 63
2. Сиэтл Саундерс 0:2 29 13 7 9 46 - 45 46
3. Миннесота Юнайтед 28 13 6 9 46 - 37 45
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс 28 13 5 10 48 - 43 44
5. Реал Солт-Лейк 28 13 4 11 40 - 35 43
6. Даллас 29 12 7 10 47 - 38 43
7. Лос-Анджелес Гэлакси 28 13 3 12 41 - 45 42
8. Портленд Тимберс 0:0 28 12 5 11 43 - 40 41
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 29 10 8 11 41 - 45 38
10. Колорадо Рэпидс 2:0 29 9 6 14 47 - 54 33
11. Хьюстон Динамо 28 9 4 15 38 - 49 31
12. Ванкувер Уайткэпс 30 6 9 15 30 - 53 27
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Andre Shinyashiki бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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