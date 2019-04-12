Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Тунаваллен
Эребру
4' Желтая карточкаJose Leon
19
Felix
Michel
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Felix MichelЗащитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
-
-
21 Simon Amin
-
13 Rodin Deprem
-
12 Jake Larsson
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
4'
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна
Эребру Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру
Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру АИК 1:1 Эребру Эребру 4:0 Треллеборг Эребру 0:0 Сириус
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эребру: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сириус
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Хеккен
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фалькенберг
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|АИК
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|Норрчёпинг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Кальмар
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Эребру
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
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