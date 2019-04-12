Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Эребру
0'
4' Желтая карточка
Jose Leon
8'
91
Левченко
Игорь
19
Felix
Michel
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
8
Ousmane
Camara
9
Авдич
Денни
16
Samuel
Nnamani
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
23
Daniel
Bjoerkman
22
Гранлунд Альбин
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
3
Kevin
Wright
9
Проделль
Виктор
99
Страндберг
Карлос
АФК Эскильстуна
3-4-3
Эребру
3-5-2

Ход матча

4'
Jose Leon
 
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна
Эребру Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру
Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру АИК 1:1 Эребру Эребру 4:0 Треллеборг Эребру 0:0 Сириус

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эребру: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эребру 0:0 АФК Эскильстуна Товарищеские матчи Эребру 2:3 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 2:2 Эребру Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Сириус 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Хеккен 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
6. АФК Эскильстуна 0:0 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фалькенберг 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
11. АИК 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
13. Норрчёпинг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Кальмар 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Эльфсборг 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эребру 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
  • Желтая карточка
    4'
    Jose Leon получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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