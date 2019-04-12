Швеция: Суперэттан 2019
22
Моберг
Эрик
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
16
Fabio
VI
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
94
Аяз
Ферхад
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Моберг ЭрикЗащитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Fabio VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Daryl SmylieНападающий
- Нападающий
-
30 Ahmad Gero
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
-
94 Аяз ФерхадНападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Вернаму
Далкурд Последние 20 матчей: +7 =4 -9Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС
Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд Далкурд 1:1 Гётеборг Далкурд 2:3 Хаммарбю Карлсберг 1:2 Далкурд Сириус 2:3 Далкурд Далкурд 0:1 Мальмё
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Варберг БоИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Браге
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерос СК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Сюрианска
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Далкурд
|0:0
|3
|0
|2
|1
|0 - 4
|2
|13.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Йёнчёпинг
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Фрей
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Загрузка...