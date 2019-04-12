Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 8'
Далкурд
0' 8'
1
Frank
Pettersson
22
Моберг
Эрик
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
12
Jesper
Svensson
24
Amir
Al-Ammari
5
Fredik
Fendrich
11
Кваква
Энок
18
Jetmir
Haliti
25
Edin
Hamidovic
16
Fabio
VI
1
Андерссон
Андреас
21
Peshraw
Azizi
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
11
Сисей
Йозеф
24
Besard
Sabovic
6
Robin
Tranberg
25
Malkolm
Moenza
10
Ahmed
Awad
9
Simon
Alexandersson
94
Аяз
Ферхад
Йёнчёпинг
3-5-2
Далкурд
3-4-3

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю
Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:3 Вернаму
Далкурд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС
Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд Далкурд 1:1 Гётеборг Далкурд 2:3 Хаммарбю Карлсберг 1:2 Далкурд Сириус 2:3 Далкурд Далкурд 0:1 Мальмё
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Варберг БоИС 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Браге 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Эргрюте ФФ 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Норрбю 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерос СК 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Броммапойкарна 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Сюрианска 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Хальмстад 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
11. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Далкурд 0:0 3 0 2 1 0 - 4 2
13. Треллеборг 2 0 1 1 3 - 5 1
14. Йёнчёпинг 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
15. Мьельбю 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Фрей 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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