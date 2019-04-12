Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Мьёндален
0' 7'
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Jakob
Glesnes
39
Саетра
Ларс
3
Парр
Джонатан
11
Токстад
Кристоффер
8
Johan
Hove
29
Силла
Якуба
25
Ринстад
Стиан
30
Абделлауйе
Мостафа
10
Педерсен
Маркус
12
Фай-Лунн
Юлиан
4
William
Saelid
Sell
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
33
Stian
Semb
Aasmundsen
11
Christian
Gauseth
7
Tonny
Brochmann
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
Стрёмсгодсет
4-4-2
Мьёндален
4-3-3
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет
Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё
Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер Мьёндален 2:0 Олесунн Тромсдален 0:2 Мьёндален

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 2:1 Стрёмсгодсет Кубок Мьёндален 2:4 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:6 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Мьёндален 1:2 Стрёмсгодсет Кубок НМ Стрёмсгодсет 4:2 Мьёндален Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Викинг 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
4. Стрёмсгодсет 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
5. Лиллестрём 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Одд 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Бранн 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Кристиансунд 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Волеренга 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Сарпсборг-08 2 0 2 0 2 - 2 2
12. Хёугесунн 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Русенборг 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Стабек 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Мьёндален 0:0 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Ранхейм 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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