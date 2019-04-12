Норвегия: Типпелиген 2019
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Мариенлист
Мьёндален
39
Саетра
Ларс
29
Силла
Якуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Силла ЯкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Bjoern Petter Ingebretsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:2 Хёугесунн Стрёмсгодсет 1:1 Старт Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет
Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Ранхейм 0:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 2:0 Гроруд Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:1 Хёугесунн Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Хёугесунн 0:1 Стрёмсгодсет
Мьёндален Последние 20 матчей: +11 =4 -5Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё
Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер Мьёндален 2:0 Олесунн Тромсдален 0:2 Мьёндален
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Мьёндален: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Викинг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|5.
|Лиллестрём
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Одд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Бранн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Кристиансунд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Волеренга
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Хёугесунн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Мьёндален
|0:0
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Ранхейм
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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