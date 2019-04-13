Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:3
Конец матча
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena Зрители: 2798
Хеккен
25' Желтая карточкаЕремеефф Александер
0:1
53' ГолGodswill Ekpolo
0:2
66' ГолПаулиньо II
0:3
75' ГолПаулиньо II
78' Желтая карточкаNsima Peter
87' Желтая карточкаЮза Тибор
33
Юза
Тибор
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
53'
0:1
66'
0:2
75'
0:3
78'
87'
-
3 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 13
-
0 Угловые 9
-
6 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг
Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Браге Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =2 -5Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен
Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен Хеккен 2:0 Эстерсунд Хеккен 1:1 Мальмё
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Сириус
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фалькенберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|АИК
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Норрчёпинг
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Кальмар
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Эребру
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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