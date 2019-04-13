Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2798
Хеккен
0'
25' Желтая карточка
Еремеефф Александер
0:1
53' Гол
Godswill Ekpolo
0:2
66' Гол
Паулиньо II
0:3
75' Гол
Паулиньо II
78' Желтая карточка
Nsima Peter
87' Желтая карточка
Юза Тибор
90'+3
16
Hampus
Nilsson
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
17
Edi
Sylisufaj
12
Кристоффер
Карлссон
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
17
Берггрен
Густав
99
Ясин
Ахмед
6
Alexander
Faltsetas
19
Daleho
Irandust
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
Фалькенберг
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

25'
 
Еремеефф Александер
36'
Карлссон Пер I
Карлссон Тобиас
 
53'
0:1
Godswill Ekpolo
(Паулиньо II)
66'
0:2
Паулиньо II
72'
Веде Антон
Tobias Englund
 
72'
Nsima Peter
Кристоффер Карлссон
 
73'
 
Мохаммед Насиру
Daleho Irandust
75'
0:3
Паулиньо II
(Мохаммед Насиру)
78'
Nsima Peter
 
80'
 
Селик Мерван
Ясин Ахмед
87'
Юза Тибор
 
88'
 
Люндберг Виктор
Еремеефф Александер
  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 13
  • 0 Угловые 9
  • 6 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг
Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 3:2 Браге Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен
Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен Хеккен 2:0 Эстерсунд Хеккен 1:1 Мальмё

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 4
Хеккен 4:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 7:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:1 Фалькенберг Товарищеские матчи
Фалькенберг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Фалькенберг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Фалькенберг Кубок Швеции Хеккен 3:3 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 1:0 Фалькенберг Товарищеские матчи Хеккен 5:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:2 Хеккен Суперэттан Хеккен 0:1 Фалькенберг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Сириус 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
6. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фалькенберг 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
11. АИК 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Норрчёпинг 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Кальмар 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Эльфсборг 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эребру 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Фалкенберг делает замену. Карлссон Тобиас уходит с поля, а Карлссон Пер I выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    25'
    Еремеефф Александер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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