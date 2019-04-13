Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
2:1
Конец матча
Вестерос СК
0'
8' Желтая карточка
Mohammed Mbye
21' Желтая карточка
Джазе Моханад
1:0
22' Гол
Pavle Vagic
32' Желтая карточка
Спэн Брайан
45' Желтая карточка
Pavle Vagic
1:1
65' Гол
Karwan Safari
67' Желтая карточка
Carlos Gaete
2:1
71' Гол
Bubacarr Jobe
72' Желтая карточка
Bubacarr Jobe
74' Желтая карточка
Joel Nilsson
90' Желтая карточка
David Loefquist
90'+5
1
Jesper
Johansson
II
2
Терзич
Ади
26
Mohammed
Mbye
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
6
Pavle
Vagic
12
David
Loefquist
11
Эйольфссон
Гисли
16
Jacob
Bergstroem
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
6
Simon
Johansson
16
Boris
Ljevar
17
Carlos
Gaete
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
19
Douglas
Karlberg
Мьельбю
4-4-1-1
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

8'
Mohammed Mbye
 
21'
Джазе Моханад
 
22'
Pavle Vagic
1:0
26'
 
Samuel Holm
Boris Ljevar
32'
 
Спэн Брайан
45'
Jakob Ottosson
Mohammed Mbye
 
45'
Pavle Vagic
 
54'
Bubacarr Jobe
Эйольфссон Гисли
 
64'
 
Filip Tronet
Douglas Karlberg
65'
1:1
Karwan Safari
67'
 
Carlos Gaete
69'
Jesper Gustavsson
Viktor Gustafson
 
69'
 
Sean Sabetkar
Бериша Илир
71'
Bubacarr Jobe
2:1
72'
Bubacarr Jobe
 
74'
Joel Nilsson
 
90'
David Loefquist
 

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю
Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю Мьельбю 3:0 Энгельхольм Юнгшиле 0:0 Мьельбю
Вестерос СК Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна
Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге Вестерос СК 1:1 Сандвикен Карлшлунд 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Сюрианска
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Варберг БоИС 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Браге 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Эргрюте ФФ 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Норрбю 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хальмстад 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Броммапойкарна 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Сюрианска 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
13. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Треллеборг 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Давид Лёфквист получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    74'
    Joel Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    72'
    Bubacarr Jobe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    71'
    Г О О О О Л - Bubacarr Jobe бьет в цель!
  • 69'
    Вастерас СК делает замену. Бериша Илир уходит с поля, а Sean Sabetkar выходит на его замену.
  • 69'
    Мяльбю делает замену. Viktor Gustafson уходит с поля, а Jesper Gustavsson выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    67'
    Карлос Гаете получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    65'
    Г О О О О Л - Karwan Safari бьет в цель!
  • 64'
    Вастерас СК делает замену. Douglas Karlberg уходит с поля, а Filip Tronet выходит на его замену.
  • 54'
    Мяльбю делает замену. Эйольфссон Гисли уходит с поля, а Bubacarr Jobe выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Pavle Vagic получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мяльбю делает замену. Мохаммед Мбие уходит с поля, а Jakob Ottosson выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    32'
    Спэн Брайан получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Вастерас СК делает замену. Борис Лжевар уходит с поля, а Samuel Holm выходит на его замену.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Pavle Vagic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Мохаммед Мбие получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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