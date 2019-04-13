Швеция: Суперэттан 2019
Мьельбю
2:1
Конец матча
Вестерос СК
8' Желтая карточкаMohammed Mbye
21' Желтая карточкаДжазе Моханад
1:0
22' ГолPavle Vagic
32' Желтая карточкаСпэн Брайан
45' Желтая карточкаPavle Vagic
1:1
65' ГолKarwan Safari
67' Желтая карточкаCarlos Gaete
2:1
71' ГолBubacarr Jobe
72' Желтая карточкаBubacarr Jobe
74' Желтая карточкаJoel Nilsson
90' Желтая карточкаDavid Loefquist
16
Boris
Ljevar
17
Carlos
Gaete
14
Спэн
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Boris LjevarПолузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Emil SkoghЗащитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
-
23 Filip TronetНападающий
-
-
-
-
Ход матча
21'
22'
1:0
32'
45'
65'
1:1
67'
71'
2:1
72'
74'
90'
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =3 -6Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю
Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю Мьельбю 3:0 Энгельхольм Юнгшиле 0:0 Мьельбю
Вестерос СК Последние 20 матчей: +15 =2 -3Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна
Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге Вестерос СК 1:1 Сандвикен Карлшлунд 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 1:0 Сюрианска
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Варберг БоИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Браге
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хальмстад
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Сюрианска
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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