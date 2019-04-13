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  3. Финляндия: Вейккауслига
КПВ
0:1
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
54' Желтая карточка
Хельмке Хендрик
0:1
66' Гол
Juho Hyvaerinen
89' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
90'+4
22
Teppo
Marttinen
7
Juri
Kinnunen
5
Коскимаа
Вилле
33
Гана
Кане
Эль-Хаджи
3
Йосимов
Милош
11
Joni
Maekelae
6
Isaac
Shaze
8
Sebastian
Mannstroem
10
Хельмке
Хендрик
44
Банза
Енох
9
Simo
Roiha
1
Шишковски
Дамьян
33
Агналдо
Жуниор
88
Mohamed
Sissoko
I
5
Kalle
Katz
3
Тайво
Тайе
24
Tommi
Jaentti
10
Лингман
Лукас
6
Atte
Sihvonen
23
Niklas
Jokelainen
34
Када
Тарик
2
Henrik
Oelander
КПВ
РоПС

Ход матча

46'
 
Juho Hyvaerinen
Tommi Jaentti
54'
Хельмке Хендрик
 
60'
Гусев Максим
Joni Maekelae
 
66'
0:1
Juho Hyvaerinen
73'
 
Муйнонен Эту
Niklas Jokelainen
73'
Harri Heiermann
Isaac Shaze
 
80'
 
Рахими Юнесс
Када Тарик
81'
Ивановски Филип
Банза Енох
 
89'
 
Шишковски Дамьян

Предыдущие игры

КПВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
КПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 КПВ VJS 0:3 КПВ РоПС 0:2 КПВ
СИК 1:1 КПВ ВПС 0:1 КПВ КПВ 1:2 Ильвес КПВ 1:1 КуПС ТПС 1:1 КПВ КПВ 0:0 ТПС КПВ 3:0 КТП ХИФК 2:1 КПВ КПВ 6:0 Клуби-04 Оулу 2:3 КПВ Хака 1:2 КПВ КПВ 2:0 Экенес ИФ КПВ 3:0 Каяани Яро 3:0 КПВ КПВ 4:1 Ювяскюля КТП 1:3 КПВ
РоПС Последние 20 матчей: +10 =4 -6
РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 КПВ Хака 0:1 РоПС
РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 КПВ РоПС 3:2 СИК ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС РоПС 0:1 СИК ХИК 3:0 РоПС РоПС 1:1 КуПС Кеми Кингс 0:2 РоПС РоПС 2:1 Хонка Интер Турку 0:0 РоПС Лахти 1:2 РоПС РоПС 1:0 Мариехамн

Последние игры между собой

КПВ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
РоПС: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
РоПС 1:2 КПВ Кубок РоПС 0:2 КПВ Кубок КПВ 4:2 РоПС Кубок КПВ 0:0 РоПС Икконен
РоПС 3:0 КПВ Икконен
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kokkolan keskuskentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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