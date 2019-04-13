КПВ
0:1
Конец матча
Стадион: Кокколан Кескускентта
РоПС
54' Желтая карточкаХельмке Хендрик
0:1
66' ГолJuho Hyvaerinen
89' Желтая карточкаШишковски Дамьян
44
Банза
Енох
34
Када
Тарик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Банза ЕнохПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Гусев МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
21 Timo Rauhala
-
70 Yessy Mena
-
Главный тренер: Jarmo Korhonen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Када ТарикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
54'
66'
0:1
89'
Предыдущие игры
КПВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4КПВ 0:2 Ильвес РоПС 1:2 КПВ VJS 0:3 КПВ РоПС 0:2 КПВ
РоПС Последние 20 матчей: +10 =4 -6РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС РоПС 1:2 КПВ Хака 0:1 РоПС
Последние игры между собой
КПВ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
РоПС: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
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