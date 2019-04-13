Норвегия: Первый дивизион 2019

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Саннефьёрд
0:0
Перерыв

Стадион:
Олесунн
0'
32' Желтая карточка
Tega George
12
Вийтала
Валтер
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
13
Хейбротен
Мариус
21
Край
Антон
24
Тито
Альберто
5
Вальес
Энрик
23
Йонссон
Видар
9
Харвард
Сторбек
6
Mohamed
Ofkir
15
Энгблом
Понтус
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
22
Tega
George
11
Трандарсон
Арон-Элис
8
Карлсен
Фредрик
21
Ларсен
Петер-Орри
16
Joergen
Hatlehol
15
Staale
Steen
Saethre
10
Фридьонссон
Хольмберт
Саннефьёрд
4-2-3-1
Олесунн
3-5-2

Ход матча

32'
 
Tega George

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Тромсё Волеренга 2:2 Саннефьёрд Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Русенборг
Олесунн Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв Мьёндален 2:0 Олесунн Олесунн 2:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Ерв 0:3 Олесунн

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Олесунн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Саннефьёрд 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Саннефьёрд Типпелиген Олесунн 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:3 Олесунн Типпелиген
Олесунн 2:1 Саннефьёрд Кубок НМ Олесунн 2:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:2 Олесунн Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Олесунн Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Олесунн 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3. Улленсакер-Киса 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Скейд 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Конгсвингер 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Хам-Кам 2 1 0 1 2 - 2 3
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Стрёммен 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ерв 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Нутодден 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Нест-Сотра 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Согндаль 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
16. КФУМ 2 0 0 2 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Tega George получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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