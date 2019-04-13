Норвегия: Первый дивизион 2019
Саннефьёрд
0:0
Перерыв
Стадион: Комплетт.но Арена
Олесунн
32' Желтая карточкаTega George
21
Край
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
32'
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +5 =8 -7Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 КФУМ Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Викинг 2:0 Саннефьёрд
Саннефьёрд 1:3 Мольде Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 4:1 Старт Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Стрёмсгодсет Русенборг 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Одд Бранн 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Стабек 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Ранхейм 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Тромсё Волеренга 2:2 Саннефьёрд Хёугесунн 4:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Русенборг
Олесунн Последние 20 матчей: +9 =3 -8Олесунн 1:0 Конгсвингер Старт 0:1 Олесунн Кристиансунд 1:0 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Будё-Глимт 3:0 Олесунн Олесунн 0:2 Мольде Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Олесунн 3:1 Согндаль Олесунн 1:0 Нест-Сотра Стрёммен 0:1 Олесунн Олесунн 4:0 Левангер Согндаль 2:0 Олесунн Олесунн 1:3 Викинг Хам-Кам 1:3 Олесунн Олесунн 1:1 Ерв Мьёндален 2:0 Олесунн Олесунн 2:1 Конгсвингер Улленсакер-Киса 3:0 Олесунн Ерв 0:3 Олесунн
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Олесунн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Олесунн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Скейд
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|Хам-Кам
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Стрёммен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ерв
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Нутодден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Нест-Сотра
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|КФУМ
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
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