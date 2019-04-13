Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Guldfaageln Arena
Норрчёпинг
27' Желтая карточкаАлити Фидан
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
18
Эйд
Махмуд
95
Emaxwell
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эйд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 EmaxwellНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 York RafaelЗащитник
- Полузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
27'
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль
Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг Хаммарбю 0:0 Кальмар Кальмар 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 2:0 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Кальмар 1:2 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Кальмар Шведский кубок Норрчёпинг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Сириус
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Сундсвалль
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Фалькенберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|АИК
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Норрчёпинг
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Кальмар
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|14.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Эльфсборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Эребру
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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