Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
27' Желтая карточка
Алити Фидан
32'
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
18
Эйд
Махмуд
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
5
Агардиус
Виктор
27
Диуф
Папе
Алиун
95
Emaxwell
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
22
Смит
Иан
III
99
Хакшабанович
Сеад
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
8
Тораринссон
Гудмундур
11
Ларссон
Джордан
5
Нюман
Кристоффер
Кальмар
3-5-2
Норрчёпинг
3-5-2

Ход матча

27'
Алити Фидан
 
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль
Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг Хаммарбю 0:0 Кальмар Кальмар 1:2 Норрчёпинг Сундсвалль 2:0 Кальмар
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08
Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Кальмар 1:2 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Норрчёпинг: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи
Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Кальмар Шведский кубок Норрчёпинг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Сириус 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Сундсвалль 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
6. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Фалькенберг 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
11. АИК 2 0 2 0 0 - 0 2
12. Норрчёпинг 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
13. Кальмар 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
14. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Эльфсборг 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Эребру 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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