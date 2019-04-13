Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Браге
0:0
Первый тайм: 32'
Хальмстад
0'
17' Желтая карточка
Oscar Lundin
28' Желтая карточка
Alexander Zetterstroem
32'
88
Петер
Росендаль
13
Понтус
Хиндрикес
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
6
Benjamin
Hjertstrand
11
Anton
Lundin
20
Bjarni
Antonsson
23
Oscar
Lundin
7
Селлин
Роббин
15
Jonathan
Morsay
22
Kristian
Andersen
1
Нильссон
Малькольм
28
Вестерберг
Еспер
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
21
Бенгтссон
Андреас
14
Jonathan
Svedberg
6
Алланссон
Йоэль
27
Erik
Ahlstrand
10
Гудмундссон
Габриэль
11
Karim
Sadat
2
Thomas
Boakye
Браге
4-4-2
Хальмстад
4-3-3

Ход матча

17'
Oscar Lundin
 
28'
Alexander Zetterstroem
 

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор
Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей Браге 5:1 Ландскруна Вестерос СК 1:3 Браге Гефле 0:2 Браге Браге 0:4 Эстер
Хальмстад Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг
АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Фрей 1:5 Хальмстад Севедаленс 0:2 Хальмстад

Последние игры между собой

Браге: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Хальмстад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Хальмстад 1:0 Браге Суперэттан Браге 3:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 4:0 Браге Суперэттан Браге 2:1 Хальмстад Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Дегерфорс 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Варберг БоИС 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Браге 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
4. Эргрюте ФФ 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Норрбю 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Вестерос СК 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Хальмстад 0:0 3 1 1 1 2 - 3 4
8. Броммапойкарна 2 1 0 1 5 - 2 3
9. Сюрианска 2 1 0 1 4 - 4 3
10. Йёнчёпинг 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Мьельбю 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Эстер 2 0 2 0 1 - 1 2
13. ГАИС 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Треллеборг 2 0 1 1 3 - 5 1
15. Далкурд 3 0 1 2 0 - 5 1
16. Фрей 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Alexander Zetterstroem получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Oscar Lundin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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