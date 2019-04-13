Швеция: Суперэттан 2019
17' Желтая карточкаOscar Lundin
28' Желтая карточкаAlexander Zetterstroem
11
Anton
Lundin
23
Oscar
Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
16 Andre Kamp
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Igor Krulj
Ход матча
17'
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вестерос СК 1:1 Браге Браге 2:0 Фрей Сириус 4:2 Браге Браге 4:2 Русенгор
Броммапойкарна 4:2 Браге Хеккен 6:1 Браге Браге 1:1 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Браге Хальмстад 1:0 Браге Браге 3:2 Йёнчёпинг Браге 0:0 АФК Эскильстуна Фалькенберг 3:2 Браге Эргрюте 4:1 Браге Хельсинборг 4:1 Браге Браге 2:3 Норрбю Браге 1:0 Фрей Браге 5:1 Ландскруна Вестерос СК 1:3 Браге Гефле 0:2 Браге Браге 0:4 Эстер
Хальмстад Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад Хальмстад 1:0 Эльфсборг Хальмстад 0:0 Фалькенберг
АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:1 Карлштад Сириус 1:2 Хальмстад Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстер 1:4 Хальмстад Хальмстад 1:2 Эргрюте Хальмстад 1:0 Браге Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хальмстад 0:3 Вернаму Норрбю 3:2 Хальмстад Хальмстад 2:1 Ландскруна ГАИС 1:2 Хальмстад Хальмстад 1:1 Варберг БоИС Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Фрей 1:5 Хальмстад Севедаленс 0:2 Хальмстад
Последние игры между собой
Браге: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Хальмстад: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Варберг БоИС
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Браге
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Норрбю
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Вестерос СК
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Хальмстад
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|Броммапойкарна
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|Сюрианска
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Йёнчёпинг
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Мьельбю
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Эстер
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|ГАИС
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Треллеборг
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|15.
|Далкурд
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Фрей
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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