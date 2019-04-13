Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
0:1
7' ГолВида Кристофер
0:2
13' ГолMarko Divkovic
17' Желтая карточкаTidiane Djibi Ba
32' Желтая карточкаSouleymane Kone
37' Вторая желтая карточкаTidiane Djibi Ba
45' Желтая карточкаМихалик Любомир
0:3
45' ПенальтиКальмар Жолт
0:4
66' ГолДэвис Эрик
44
Сус
Мартин
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
31
Дэвис
Эрик
20
Вида
Мате
45
Чмелик
Лукаш
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сус МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Мених ЙозефЗащитник
-
91 Лачны МилошПолузащитник
-
15 Хиллер КатонНападающий
-
25 Шпехар ДиноНападающий
-
33 Martin Salka
-
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
-
20 Вида МатеПолузащитник
-
45 Чмелик ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
Ход матча
7'
0:1
13'
0:2
17'
32'
37'
45'
45'
0:3
66'
0:4
Предыдущие игры
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава
Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь Середь 2:1 Земплин ДАК 5:0 Середь
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК
Последние игры между собой
Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДАК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|67
|2.
|ДАК
|3:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|51
|3.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|48
|4.
|Ружомберок
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|42
|5.
|Земплин
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|36
|6.
|Середь
|0:3
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|31
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