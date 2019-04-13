Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
Середь
0:4
Второй тайм: 70'

Стадион:
ДАК
0'
0:1
7' Гол
Вида Кристофер
0:2
13' Гол
Marko Divkovic
17' Желтая карточка
Tidiane Djibi Ba
32' Желтая карточка
Souleymane Kone
37' Вторая желтая карточка
Tidiane Djibi Ba
45' Желтая карточка
Михалик Любомир
0:3
45' Пенальти
Кальмар Жолт
0:4
66' Гол
Дэвис Эрик
70'
1
Pavol
Penksa
44
Сус
Мартин
21
Tidiane
Djibi
Ba
6
Михалик
Любомир
4
Гучко
Томаш
7
Баэс
Альдо
18
Bankole
Adekuoroye
11
Lubomir
Ulrich
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
9
Кузма
Марек
36
Едличка
Мартин
26
Kristian
Kostrna
5
Tomas
Huk
6
Souleymane
Kone
31
Дэвис
Эрик
20
Вида
Мате
45
Чмелик
Лукаш
4
Ронен
Коннор
13
Кальмар
Жолт
10
Вида
Кристофер
29
Marko
Divkovic
Середь
4-2-3-1
ДАК
4-1-4-1

Ход матча

7'
0:1
Вида Кристофер
13'
0:2
Marko Divkovic
17'
Tidiane Djibi Ba
 
26'
Kristian Lukacik
Баэс Альдо
 
32'
 
Souleymane Kone
37'
Tidiane Djibi Ba
 
40'
Мених Йозеф
Lubomir Ulrich
 
45'
Михалик Любомир
 
45'
0:3
Кальмар Жолт
52'
 
Шатка Любомир
Souleymane Kone
66'
0:4
Дэвис Эрик

Предыдущие игры

Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава
Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь Середь 2:1 Земплин ДАК 5:0 Середь
ДАК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ДАК 1:0 Жилина Слован Братислава 3:1 ДАК ДАК 1:1 Ружомберок Злате Моравце 1:2 ДАК
ДАК 1:0 Сеница Спартак Трнава 3:1 ДАК ДАК 0:1 Слован Братислава ДАК 3:0 Маттерсбург Эсбьерг 0:0 ДАК Середь 0:1 ДАК Жилина 2:2 ДАК ДАК 0:0 Тренчин Ружомберок 0:1 ДАК ДАК 1:0 Нитра Земплин 2:1 ДАК Сеница 5:1 ДАК ДАК 3:2 Подбрезова ДАК 3:1 Злате Моравце Сеница 1:2 ДАК ДАК 3:2 Спартак Трнава

Последние игры между собой

Середь: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
ДАК: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Середь 0:1 ДАК Суперлига ДАК 5:0 Середь Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 3 67
2. ДАК 3:0 4 2 1 1 6 - 4 51
3. Жилина 3 1 1 1 5 - 2 48
4. Ружомберок 0:0 4 1 3 0 3 - 2 42
5. Земплин 0:0 4 1 1 2 3 - 8 36
6. Середь 0:3 4 0 0 4 1 - 10 31
  • Второй тайм
  • 52'
    Д.Стреда делает замену. Souleymane Kone уходит с поля, а Шатка Любомир выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Кальмар Жолт из команды Д.Стреда забивает с точки!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Михалик Любомир получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Серед делает замену. Любомир Улрих уходит с поля, а Мених Йозеф выходит на его замену.
  • 37'
    Tidiane Djibi Ba получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    32'
    Souleymane Kone получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Серед делает замену. Баэс Альдо уходит с поля, а Kristian Lukacik выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    17'
    Tidiane Djibi Ba получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Marko Divkovic бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Вида Кристофер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Myjava. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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