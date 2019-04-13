Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Ружомберок
0:0
Перерыв
Стадион: Ружомберок
Земплин
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
16
Michal
Jonec
15
Герец
Штефан
22
Matus
Kira
21
Гаррийо
Хосе
23
Касадо
Хосе
46
Denis
Petro
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
29 Adam Brenkus
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
-
22 Matus KiraВратарь
- Защитник
-
21 Гаррийо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Касадо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Denis PetroПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Бещад ГерардВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Matus Vojtko
-
44 Lazaros Rota
-
20 Sadam Sulley
-
Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =9 -3Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Сеница Спартак Трнава 0:0 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: +11 =5 -4Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин
Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК Земплин 4:2 Липани Жилина 2:2 Земплин Тренчин 1:2 Земплин Земплин 2:2 Ружомберок Нитра 2:1 Земплин
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 0
Земплин: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 3
|67
|2.
|ДАК
|3:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|51
|3.
|Жилина
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|48
|4.
|Ружомберок
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|42
|5.
|Земплин
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|36
|6.
|Середь
|0:3
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|31
Загрузка...