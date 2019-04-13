Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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  4. Суперлига. Группа А 2018-2019
Ружомберок
0:0
Перерыв

Стадион:
Земплин
0'
34
Jan
Ctvrtecka
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Кружляк
Доминик
16
Michal
Jonec
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
4
Matus
Kmet
32
Мустеданагич
Зинедин
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
22
Matus
Kira
33
Martin
Kolesar
21
Гаррийо
Хосе
8
Грич
Якуб
32
Dominik
Spiriak
9
Peter
Kolesar
23
Касадо
Хосе
7
Christos
Kountouriotis
46
Denis
Petro
11
Тункара
Мамаду
45
Захаркив
Юрий
Ружомберок
4-2-3-1
Земплин
3-5-2

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок
Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Сеница Спартак Трнава 0:0 Ружомберок
Земплин Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Слован Братислава 4:1 Земплин Жилина 1:1 Земплин Земплин 2:0 Середь Жилина 4:0 Земплин
Земплин 2:1 Попрад Земплин 4:2 Тренчин Ружомберок 0:0 Земплин Земплин 0:0 Нитра Земплин 1:0 Середь Подбрезова 0:1 Земплин Земплин 3:0 Злате Моравце Сеница 2:4 Земплин Земплин 1:0 Спартак Трнава Слован Братислава 6:0 Земплин Земплин 2:1 ДАК Земплин 4:2 Липани Жилина 2:2 Земплин Тренчин 1:2 Земплин Земплин 2:2 Ружомберок Нитра 2:1 Земплин

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 0
Земплин: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 6
Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 2:2 Ружомберок Суперлига Земплин 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:1 Земплин Суперлига
Ружомберок 3:1 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 4:0 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Суперлига Земплин 1:3 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 Земплин Суперлига Ружомберок 0:0 Земплин Кубок Словакии
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 3 67
2. ДАК 3:0 4 2 1 1 6 - 4 51
3. Жилина 3 1 1 1 5 - 2 48
4. Ружомберок 0:0 4 1 3 0 3 - 2 42
5. Земплин 0:0 4 1 1 2 3 - 8 36
6. Середь 0:3 4 0 0 4 1 - 10 31
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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