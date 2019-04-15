Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019
Сепси
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
Астра
56' Желтая карточкаМрзляк Филип
60' Желтая карточкаЛлуллаку Аздрен
72' Желтая карточкаВасвари Габриэл
72' Желтая карточкаМойсе Ромарио
79' Желтая карточкаОмар Абуд
0:1
88' ГолMike Cestor
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
19
Бутян
Михай
25
Mike
Cestor
24
Мрзляк
Филип
13
Рошу
Нелуц
9
Зуа
Жак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Омар АбудЗащитник
-
77 Велев СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Istvan FulopПолузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Yasin Hamed
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутян МихайЗащитник
-
25 Mike CestorЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Зуа ЖакНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
88 Бег ЖюльенПолузащитник
- Нападающий
-
90 Vahid HamboНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Constantin Enache
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
56'
60'
72'
72'
79'
88'
0:1
Предыдущие игры
Сепси Последние 20 матчей: +5 =4 -11Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси
ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра Университатя Крайова 1:1 Сепси Сепси 1:3 Германнштадт Сепси 1:2 ЧФР Клуж
Астра Последние 20 матчей: +8 =5 -7Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа
Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Астра Астра 3:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Астра Оренбург 3:2 Астра Янг Бойз 1:1 Астра Астра 4:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:1 Астра Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:1 Ботошани Сепси 1:0 Астра Астра 1:2 КСМ Студенцеск
Последние игры между собой
Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|38
|2.
|Стяуа
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|35
|3.
|Университатя Крайова
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|30
|4.
|Вииторул Констанца
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|29
|5.
|Астра
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|24
|6.
|Сепси
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|20
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