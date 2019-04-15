Румыния: Лига 1. Группа А 2018-2019

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  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа А 2018-2019
Сепси
0:1
Конец матча

Стадион:
Астра
0'
56' Желтая карточка
Мрзляк Филип
60' Желтая карточка
Ллуллаку Аздрен
72' Желтая карточка
Васвари Габриэл
72' Желтая карточка
Мойсе Ромарио
79' Желтая карточка
Омар Абуд
0:1
88' Гол
Mike Cestor
90'+4
33
Roland
Niczuly
2
Gabriel
Moura
3
Виера
Усман
5
Igor
Jovanovic
20
Омар
Абуд
77
Велев
Стефан
14
Карницкий
Александр
23
Joseph
Mensah
II
9
Bryan
Nouvier
96
Florin
Stefan
10
Тандия
Ибраима
1
Лазар
Давид
19
Бутян
Михай
25
Mike
Cestor
6
Бейян
Флориан
5
Constantin
Dima
95
Мойсе
Ромарио
24
Мрзляк
Филип
96
Балауре
Сильвиу
13
Рошу
Нелуц
8
Ciprian
Biceanu
9
Зуа
Жак
Сепси
Астра

Ход матча

46'
Istvan Fulop
Joseph Mensah II
 
56'
 
Мрзляк Филип
56'
 
Ллуллаку Аздрен
Ciprian Biceanu
60'
 
Ллуллаку Аздрен
62'
Васвари Габриэл
Велев Стефан
 
63'
 
Бег Жюльен
Мрзляк Филип
71'
Dylan Flores
Карницкий Александр
 
72'
Васвари Габриэл
 
72'
 
Мойсе Ромарио
79'
Омар Абуд
 
79'
 
Георге Валентин
Балауре Сильвиу
88'
0:1
Mike Cestor
(Ллуллаку Аздрен)

Предыдущие игры

Сепси Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Стяуа 2:0 Сепси Сепси 0:0 Вииторул Констанца Сепси 0:1 Университатя Крайова ЧФР Клуж 3:1 Сепси
ЧФР Клуж 1:0 Сепси Сепси 0:1 ЧФР Клуж Сепси 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:1 Сепси Сепси 0:1 Динамо Бухарест Волунтари 4:2 Сепси Сивасспор 2:1 Сепси Сепси 3:0 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:3 Сепси Сепси 0:1 Ботошани Сепси 4:2 Стяуа КСМ Студенцеск 1:1 Сепси Сепси 1:0 Астра Университатя Крайова 1:1 Сепси Сепси 1:3 Германнштадт Сепси 1:2 ЧФР Клуж
Астра Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Астра 1:4 Вииторул Констанца ЧФР Клуж 1:3 Астра ЧФР Клуж 1:0 Астра Астра 0:2 Стяуа
Университатя Крайова 1:0 Астра Университатя Крайова 1:2 Астра Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Астра Астра 3:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 1:1 Астра Оренбург 3:2 Астра Янг Бойз 1:1 Астра Астра 4:1 Динамо Бухарест Волунтари 1:1 Астра Астра 3:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 1:2 Астра Астра 1:1 Ботошани Сепси 1:0 Астра Астра 1:2 КСМ Студенцеск

Последние игры между собой

Сепси: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Астра: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сепси 1:0 Астра Первая лига Астра 1:1 Сепси Первая лига Сепси 0:0 Астра Лига 1 Астра 1:0 Сепси Лига 1
Команда И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 3 2 0 5 - 1 38
2. Стяуа 5 3 1 1 8 - 4 35
3. Университатя Крайова 5 2 1 2 5 - 5 30
4. Вииторул Констанца 5 3 1 1 8 - 4 29
5. Астра 5 1 0 4 2 - 8 24
6. Сепси 5 0 1 4 1 - 7 20
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Астра Плоешти вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 94'
    Мойсе Ромарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    94'
    Тандия Ибраима из команды Сепси подал угловой слева.
  • 94'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Майк Кестор из команды Астра Плоешти.
  • 94'
    Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 93'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Игорь Йованович из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Георге Валентин из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 92'
    Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Dylan Flores из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 91'
    Зуа Жак нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 91'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Игорь Йованович из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ллуллаку Аздрен
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 90'
    Constantin Dima из команды Астра Плоешти направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 90'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 90'
    Gabriel Moura из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 89'
    Сепси контролирует мяч.
  • 88'
    Ллуллаку Аздрен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Майк Кестор из команды Астра Плоешти забил гол! Легко это для такого игрока, как Майк Кестор
  • 88'
    Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
  • Угловой
    88'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти подал угловой справа.
  • 88'
    Gabriel Moura предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 87'
    Сантиметры от гола! Бьет Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти в перекладину!
  • 87'
    Roland Niczuly ошибается в защите.
  • 87'
    Dylan Flores из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 87'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 86'
    Тандия Ибраима не смог попасть в створ ударом издали
  • 86'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    85'
    Омар Абуд из команды Сепси играет слишком грубо. Георге Валентин оказался на газоне.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 85'
    Георге Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 84'
    Плохо сыграл Васвари Габриэл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 84'
    Рошу Нелуц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    83'
    Омар Абуд из команды Сепси играет слишком грубо. Георге Валентин оказался на газоне.
  • 83'
    Dylan Flores пробует нанести удар издали, но Лазар Давид держит все под контролем
  • 83'
    Майк Кестор ошибается в защите.
  • 82'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 82'
    Istvan Fulop нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 82'
    Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 82'
    Омар Абуд из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    81'
    Бутян Михай наказан за толчок Florin Stefan
  • 81'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 81'
    Отличный пас сделал Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Рошу Нелуц
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 79'
    Тактическая замена. Балауре Сильвиу уходит с поля и его заменяет Георге Валентин
  • Желтая карточка
    79'
    Омар Абуд - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    79'
    Омар Абуд из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Бег Жюльен пострадал.
  • 79'
    Istvan Fulop из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 79'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    78'
    Istvan Fulop из команды Сепси подал угловой слева.
  • 78'
    Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 78'
    Сепси контролирует мяч.
  • Офсайд
    77'
    Тандия Ибраима из команды Сепси в офсайде
  • 77'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 77'
    Васвари Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 76'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 75'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Бег Жюльен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Бег Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 75'
    Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    75'
    Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти разыграл угловой с правого угла.
  • 74'
    Зуа Жак из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 74'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 74'
    Florin Stefan из команды Сепси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 74'
    Istvan Fulop из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    72'
    Мойсе Ромарио - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    72'
    Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти играет слишком грубо. Bryan Nouvier оказался на газоне.
  • Желтая карточка
    72'
    Васвари Габриэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Васвари Габриэл из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Ллуллаку Аздрен
  • 71'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Карницкий Александр уходит с поля и его заменяет Dylan Flores
  • 70'
    Бутян Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Тандия Ибраима из команды Сепси навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 70'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Бег Жюльен из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 69'
    Bryan Nouvier из команды Сепси наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 69'
    Тандия Ибраима из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    67'
    Судья сигнализирует, что Тандия Ибраима из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Мойсе Ромарио
  • 67'
    Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Бутян Михай из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 67'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 66'
    Майк Кестор из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
  • 65'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 65'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 64'
    Отличный пас сделал Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 63'
    Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
  • 63'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 63'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 63'
    Тактическая замена. Мрзляк Филип уходит с поля и его заменяет Бег Жюльен
  • 62'
    Тактическая замена. Велев Стефан уходит с поля и его заменяет Васвари Габриэл
  • 62'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 61'
    Bryan Nouvier из команды Сепси нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 61'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    60'
    Ллуллаку Аздрен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    60'
    Ллуллаку Аздрен из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Gabriel Moura пострадал.
  • 60'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 60'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Ллуллаку Аздрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Тандия Ибраима
  • 58'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает неудачный навес.
  • 58'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Мойсе Ромарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    57'
    Игорь Йованович из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Рошу Нелуц пострадал.
  • 57'
    Gabriel Moura из команды Сепси направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 56'
    Тактическая замена. Ciprian Biceanu уходит с поля и его заменяет Ллуллаку Аздрен
  • Желтая карточка
    56'
    Мрзляк Филип получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    56'
    Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Карницкий Александр пострадал.
  • 55'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Балауре Сильвиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • 55'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 54'
    Istvan Fulop из команды Сепси не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 54'
    Плохо сыграл Игорь Йованович - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 54'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 53'
    Бутян Михай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 52'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 52'
    Балауре Сильвиу нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 51'
    Карницкий Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    Istvan Fulop из команды Сепси делает пас партнеру.
  • 51'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    50'
    Florin Stefan из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Балауре Сильвиу пострадал.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 50'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 49'
    Шанс! Карницкий Александр из команды Сепси пробил головой, но мимо
  • 49'
    Istvan Fulop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Bryan Nouvier
  • 47'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 47'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 47'
    Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 46'
    Балауре Сильвиу из команды Астра Плоешти делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Istvan Fulop
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 47'
    Виера Усман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Мрзляк Филип из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Велев Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Игрок из команды Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 46'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Балауре Сильвиу из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Gabriel Moura
  • 45'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 45'
    Карницкий Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Зуа Жак из команды Астра Плоешти делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 44'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 41'
    Отличный пас сделал Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 41'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Joseph Mensah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Игорь Йованович выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Балауре Сильвиу из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 39'
    Карницкий Александр нанес удар издали, а Лазар Давид отбил его обратно в игру!
  • Фол, нарушение
    39'
    Gabriel Moura из команды Сепси толкнул локтем оппонента. Это Рошу Нелуц заработал фол
  • 38'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Сепси начинает контратаку
  • 37'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Велев Стефан из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Зуа Жак
  • 35'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Бутян Михай наказан за толчок Bryan Nouvier
  • 34'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Матч возобновлен
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 33'
    Roland Niczuly ошибается в защите.
  • 33'
    Мрзляк Филип пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
  • 33'
    Близко! Бьет Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти, но мяч успели вынести с линии ворот!
  • 32'
    Астра Плоешти контролирует мяч.
  • 32'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Сепси контролирует мяч.
  • 31'
    Мрзляк Филип пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    30'
    Bryan Nouvier наказан за толчок Бейян Флориан
  • 30'
    Майк Кестор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 30'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Велев Стефан
  • Фол, нарушение
    28'
    Мойсе Ромарио из команды Астра Плоешти играет слишком грубо. Велев Стефан оказался на газоне.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 27'
    Сепси контролирует мяч.
  • 26'
    Зуа Жак нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 26'
    Florin Stefan выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Омар Абуд из команды Сепси забрасывает мяч в штрафную.
  • 25'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 24'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    22'
    Балауре Сильвиу наказан за толчок Florin Stefan
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    22'
    Бутян Михай из команды Астра Плоешти в офсайде
  • Фол, нарушение
    21'
    Gabriel Moura наказан за толчок Мойсе Ромарио
  • 21'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 19'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 16'
    Омар Абуд из команды Сепси делает неудачный навес.
  • 16'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 15'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 14'
    Roland Niczuly выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 13'
    Ciprian Biceanu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 13'
    Roland Niczuly не дал случится голу! Бутян Михай должен был забивать, но Roland Niczuly сделал отличный сейв
  • 13'
    Roland Niczuly не дал случится голу! Мрзляк Филип должен был забивать, но Roland Niczuly сделал отличный сейв
  • 12'
    Бутян Михай из команды Астра Плоешти делает пас партнеру.
  • 12'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Астра Плоешти
  • 11'
    Как он промахнулся? Тандия Ибраима имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 11'
    ШАНС! Тандия Ибраима вышел один-на-один с голкипером...
  • 11'
    Bryan Nouvier разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 11'
    Сепси контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Joseph Mensah из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Мойсе Ромарио
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 75%, [team2]: 25%.
  • 10'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Bryan Nouvier из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 10'
    Bryan Nouvier из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Омар Абуд из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    9'
    Мрзляк Филип возвращается на поле.
  • 9'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    9'
    Bryan Nouvier из команды Сепси подал угловой слева.
  • 8'
    Майк Кестор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Florin Stefan из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    8'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мрзляк Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 7'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 7'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    7'
    Судья сигнализирует, что Рошу Нелуц из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Карницкий Александр
  • 7'
    Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Bryan Nouvier из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Рошу Нелуц пострадал.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Ciprian Biceanu из команды Астра Плоешти поставил подножку. Пострадал Карницкий Александр
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 78%, [team2]: 22%.
  • 4'
    Астра Плоешти вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Bryan Nouvier из команды Сепси отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Сепси контролирует мяч.
  • 3'
    Бейян Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Bryan Nouvier навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Балауре Сильвиу из команды Астра Плоешти опасно и грубо сыграл. Омар Абуд пострадал.
  • 2'
    Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сепси контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Сепси
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Астра Плоешти начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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