Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019
CSM Politehnica Iasi
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Динамо Бухарест
15' Желтая карточкаMoussa Sanoh
31' Желтая карточкаDenis Ciobotariu
39' Желтая карточкаDeian Sorescu
51' Желтая карточкаLaurentiu Rus
0:1
52' ПенальтиНистор Дан
63' Вторая желтая карточкаMoussa Sanoh
68' Желтая карточкаМонтини Маттиа
68' Красная карточкаДжаади Реда
76' Желтая карточкаКака Камер
79' Желтая карточкаVlad Mutiu
90' Желтая карточкаАлийи Насер
12
Русу
Денис
19
Andrei
Sin
77
Moussa
Sanoh
21
Дюссо
Дамьен
10
Нистор
Дан
70
Джаади
Реда
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andrei SinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Moussa SanohПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Кака КамерПолузащитник
-
22 Willy Semedo
-
18 Mario Pipos
-
-
Главный тренер: Flavius Stoican
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дюссо ДамьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
70 Джаади РедаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
88 Зенке СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
15'
31'
39'
51'
52'
0:1
52'
63'
68'
68'
76'
79'
90'
Предыдущие игры
CSM Politehnica Iasi Последние 13 матчей: +5 =0 -8Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:2 Волунтари
Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Стяуа Астра 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:3 Астра
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши
Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Сьон 3:0 Динамо Бухарест Астра 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Волунтари 0:1 Динамо Бухарест Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест
Последние игры между собой
CSM Politehnica Iasi: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Газ Метан Mедиаш
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|28
|2.
|Динамо Бухарест
|5
|4
|0
|1
|9 - 4
|28
|3.
|CSM Politehnica Iasi
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|23
|4.
|Волунтари
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|21
|5.
|Ботошани
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|19
|6.
|Германнштадт
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|17
|7.
|Дунэря Кэлэраши
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|16
|8.
|Конкордия Кьяжна
|5
|1
|2
|2
|8 - 7
|14
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