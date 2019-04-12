Румыния: Лига 1. Группа Б 2018-2019

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  4. Лига 1. Группа Б 2018-2019
CSM Politehnica Iasi
0:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
15' Желтая карточка
Moussa Sanoh
31' Желтая карточка
Denis Ciobotariu
39' Желтая карточка
Deian Sorescu
51' Желтая карточка
Laurentiu Rus
0:1
52' Пенальти
Нистор Дан
63' Вторая желтая карточка
Moussa Sanoh
68' Желтая карточка
Монтини Маттиа
68' Красная карточка
Джаади Реда
76' Желтая карточка
Кака Камер
79' Желтая карточка
Vlad Mutiu
90' Желтая карточка
Алийи Насер
90'+7
12
Русу
Денис
33
Laurentiu
Rus
24
Гардош
Флорин
23
Фрасинеску
Козмин
19
Andrei
Sin
4
Михалаке
Мариус
14
Ionut
Adrian
Cioinac
77
Moussa
Sanoh
17
Joao
Teixeira
I
3
Ionut
Pantiru
20
Платини
Суареш
1
Vlad
Mutiu
21
Дюссо
Дамьен
26
Facundo
Mallo
13
Denis
Ciobotariu
7
Алийи
Насер
22
Deian
Sorescu
8
Elvis
Kabashi
10
Нистор
Дан
70
Джаади
Реда
43
Монтини
Маттиа
9
Папацоглу
Афанассиос
CSM Politehnica Iasi
Динамо Бухарест

Ход матча

15'
Moussa Sanoh
 
31'
 
Denis Ciobotariu
39'
 
Deian Sorescu
46'
 
Н'Диайе Мамату
Elvis Kabashi
51'
Laurentiu Rus
 
52'
Ionut Adrian Cioinac
 
52'
0:1
Нистор Дан
52'
Нашименту Филипе
 
63'
Moussa Sanoh
 
68'
 
Монтини Маттиа
68'
 
Джаади Реда
71'
Кака Камер
Гардош Флорин
 
73'
 
Джаади Набиль
Монтини Маттиа
74'
Mario Pipos
Ionut Pantiru
 
76'
Кака Камер
 
77'
 
Alexander Cristovao
Deian Sorescu
79'
 
Vlad Mutiu
90'
 
Алийи Насер

Предыдущие игры

CSM Politehnica Iasi Последние 13 матчей: +5 =0 -8
Германнштадт 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Газ Метан Mедиаш Дунэря Кэлэраши 1:2 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:2 Волунтари
Германнштадт 2:0 CSM Politehnica Iasi Вииторул Констанца 0:1 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:2 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 1:0 Стяуа Астра 3:0 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 0:3 Астра
Динамо Бухарест Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Бухарест 3:2 Конкордия Кьяжна Динамо Бухарест 2:0 Германнштадт Газ Метан Mедиаш 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Дунэря Кэлэраши
Динамо Бухарест 2:1 Конкордия Кьяжна Дунэря Кэлэраши 0:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Ботошани Сепси 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Динамо Бухарест 0:2 Динамо Москва Сьон 3:0 Динамо Бухарест Астра 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 3:0 Университатя Крайова Германнштадт 1:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:3 ЧФР Клуж Вииторул Констанца 4:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:1 Газ Метан Mедиаш Динамо Бухарест 1:1 Стяуа Волунтари 0:1 Динамо Бухарест Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест

Последние игры между собой

CSM Politehnica Iasi: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Бухарест: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Бухарест 3:0 CSM Politehnica Iasi Первая лига
Команда И В Н П Г О
1. Газ Метан Mедиаш 4 4 0 0 8 - 2 28
2. Динамо Бухарест 5 4 0 1 9 - 4 28
3. CSM Politehnica Iasi 5 2 0 3 4 - 6 23
4. Волунтари 4 3 1 0 7 - 3 21
5. Ботошани 4 0 1 3 2 - 6 19
6. Германнштадт 4 0 1 3 2 - 7 17
7. Дунэря Кэлэраши 5 1 1 3 4 - 9 16
8. Конкордия Кьяжна 5 1 2 2 8 - 7 14
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 95'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    95'
    Лауренсиу Рус наказан за толчок Alexander Cristovao
  • 94'
    Динамо Бх имеет хороший шанс забить.
  • 92'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 92'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Джаади Набиль нанес удар, мяч был парирован, но Русу Денис не удержал его в руках.
  • 91'
    Alexander Cristovao из команды Динамо Бх сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Желтая карточка
    91'
    Судье надоело, что Алийи Насер тянет время и он наказал его горчичником
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Mario Pipos из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 90'
    Лауренсиу Рус из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 89'
    Ласи контролирует мяч.
  • 89'
    Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    89'
    Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой справа.
  • 88'
    Джаади Набиль из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 88'
    Нистор Дан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 88'
    Джаади Набиль из команды Динамо Бх делает пас партнеру.
  • 88'
    Alexander Cristovao из команды Динамо Бх сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 87'
    Ласи контролирует мяч.
  • 87'
    Папацоглу Афанассиос нанес удар, мяч был парирован, но Русу Денис не удержал его в руках.
  • Угловой
    86'
    Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой слева.
  • 86'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 85'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 85'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Н'Диайе Мамату выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Нашименту Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    83'
    Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Кака Камер
  • 83'
    Удар от ворот произведет Ласи
  • 83'
    Нистор Дан из команды Динамо Бх сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 82'
    Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
  • 82'
    Платини Суареш из команды Ласи находит одноклубника четким пасом пяткой.
  • 82'
    Лауренсиу Рус из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    81'
    Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
  • 81'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 79'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    79'
    Судье надоело, что Vlad Mutiu тянет время и он наказал его горчичником
  • 79'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 78'
    Andrei Sin из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 77'
    Тактическая замена. Deian Sorescu уходит с поля и его заменяет Alexander Cristovao
  • 77'
    Joao Teixeira не смог попасть в створ ударом издали
  • 77'
    Ласи имеет хороший шанс забить.
  • 76'
    Ласи контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    76'
    Кака Камер получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 76'
    Михалаке Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 75'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Ionut Pantiru уходит с поля и его заменяет Mario Pipos
  • 74'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Монтини Маттиа уходит с поля и его заменяет Джаади Набиль
  • 73'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Лауренсиу Рус из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Опасность! Лауренсиу Рус из команды Ласи отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 72'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 72'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Гардош Флорин уходит с поля и его заменяет Кака Камер
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • 69'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Facundo Mallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    УДАЛЕНИЕ! - Джаади Реда увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 68'
    Ionut Pantiru из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    68'
    Рефери не любит споров - именно за это Монтини Маттиа сейчас получил желтую
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 67'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    66'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Лауренсиу Рус заработал фол
  • Фол, нарушение
    65'
    Папацоглу Афанассиос задерживает мяч рукой
  • 65'
    Матч возобновлен
  • 64'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 63'
    Moussa Sanoh получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Фол, нарушение
    63'
    Moussa Sanoh наказан за толчок Denis Ciobotariu
  • 62'
    Joao Teixeira из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    62'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх в офсайде
  • 61'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Ionut Pantiru из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Andrei Sin
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Офсайд
    60'
    Платини Суареш из команды Ласи в офсайде
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Moussa Sanoh из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Алийи Насер
  • Фол, нарушение
    58'
    Н'Диайе Мамату из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Михалаке Мариус оказался на газоне.
  • 58'
    Ласи контролирует мяч.
  • 58'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 57'
    Ionut Pantiru из команды Ласи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 57'
    Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 56'
    Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 56'
    Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 56'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 55'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Facundo Mallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Joao Teixeira из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    55'
    Нашименту Филипе из команды Ласи разыграл угловой с левого угла.
  • 54'
    Andrei Sin из команды Ласи делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 54'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Нистор Дан из команды Динамо Бх забивает с точки!
  • 52'
    Ionut Adrian Cioinac получил травму и заменен. Нашименту Филипе выходит на поле.
  • 52'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    51'
    Рефери не любит споров - именно за это Лауренсиу Рус сейчас получил желтую
  • Травма, повреждение
    51'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ionut Adrian Cioinac получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    51'
    Ionut Adrian Cioinac на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 51'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Фол, нарушение
    50'
    ПЕНАЛЬТИ - Ionut Adrian Cioinac из команды Ласи привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Denis Ciobotariu.
  • 49'
    Динамо Бх имеет хороший шанс забить.
  • 49'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Игрок команды Динамо Бх совершает фол
  • 47'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Платини Суареш из команды Ласи опасно и грубо сыграл. Denis Ciobotariu пострадал.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Deian Sorescu
  • 46'
    Тактическая замена. Elvis Kabashi уходит с поля и его заменяет Н'Диайе Мамату
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Михалаке Мариус нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 46'
    Платини Суареш из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Джаади Реда из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
  • 44'
    Facundo Mallo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Фрасинеску Козмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья свистит. Deian Sorescu атаковал сзади соперника. Это Andrei Sin заработал своей команде штрафной
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Ionut Pantiru из команды Ласи поставил подножку. Пострадал Нистор Дан
  • 43'
    Ласи имеет хороший шанс забить.
  • 43'
    Joao Teixeira из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Ласи контролирует мяч.
  • 41'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Игрок команды Динамо Бх совершает фол
  • 40'
    Джаади Реда нанес удар, мяч был парирован, но Русу Денис не удержал его в руках.
  • 40'
    Динамо Бх имеет хороший шанс забить.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
  • Желтая карточка
    39'
    Судья подбегает и показывает Deian Sorescu из команды Динамо Бх отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    39'
    Платини Суареш из команды Ласи играет слишком грубо. Папацоглу Афанассиос оказался на газоне.
  • 39'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Дюссо Дамьен из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 38'
    Joao Teixeira из команды Ласи навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Фол, нарушение
    37'
    Дюссо Дамьен наказан за толчок Платини Суареш
  • 37'
    Andrei Sin выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Elvis Kabashi навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Михалаке Мариус наказан за толчок Алийи Насер
  • Фол, нарушение
    36'
    Платини Суареш наказан за толчок Denis Ciobotariu
  • 36'
    Папацоглу Афанассиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    35'
    Facundo Mallo наказан за толчок Платини Суареш
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 34'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    33'
    Платини Суареш из команды Ласи играет слишком грубо. Нистор Дан оказался на газоне.
  • 33'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    32'
    Русу Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 32'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 31'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • Желтая карточка
    31'
    Denis Ciobotariu получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Denis Ciobotariu из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Русу Денис
  • 31'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    31'
    Гардош Флорин из команды Ласи опасно и грубо сыграл. Монтини Маттиа пострадал.
  • 30'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Михалаке Мариус из команды Ласи сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 30'
    Платини Суареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    28'
    Безумный фол. Facundo Mallo грубо играет против соперника. Пострадал Andrei Sin
  • 28'
    Фрасинеску Козмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Нистор Дан из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    27'
    Монтини Маттиа наказан за толчок Фрасинеску Козмин
  • Офсайд
    27'
    Ionut Adrian Cioinac из команды Ласи в офсайде
  • Угловой
    27'
    Платини Суареш из команды Ласи разыграл угловой с правого угла.
  • 26'
    Дюссо Дамьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Ласи имеет хороший шанс забить.
  • 26'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    26'
    Andrei Sin наказан за толчок Deian Sorescu
  • 25'
    Ionut Pantiru из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Joao Teixeira из команды Ласи делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ionut Pantiru фолит на сопернике
  • 25'
    Удар от ворот произведет Ласи
  • 24'
    Шанс! Папацоглу Афанассиос из команды Динамо Бх пробил головой, но мимо
  • 24'
    Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Игрок команды Ласи совершает фол
  • 24'
    Ласи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ionut Adrian Cioinac нанес удар головой, но Vlad Mutiu спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    23'
    Платини Суареш из команды Ласи подал угловой слева.
  • 23'
    Deian Sorescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Joao Teixeira навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Elvis Kabashi из команды Динамо Бх поставил подножку. Пострадал Moussa Sanoh
  • Фол, нарушение
    22'
    Монтини Маттиа наказан за толчок Михалаке Мариус
  • 22'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Ласи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    20'
    Фрасинеску Козмин наказан за толчок Deian Sorescu
  • 20'
    Andrei Sin из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 20'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Игрок из команды Ласи вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 19'
    Ласи контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Монтини Маттиа из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Фрасинеску Козмин оказался на газоне.
  • 18'
    Ласи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Хорошую попытку сделал Михалаке Мариус. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 17'
    Монтини Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Платини Суареш из команды Ласи подал угловой справа.
  • 17'
    Moussa Sanoh из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Платини Суареш из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 16'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 16'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    16'
    Алийи Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    15'
    Moussa Sanoh получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья свистит. Moussa Sanoh атаковал сзади соперника. Это Алийи Насер заработал своей команде штрафной
  • 14'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Vlad Mutiu взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Ionut Pantiru из команды Ласи отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Elvis Kabashi из команды Динамо Бх толкнул локтем оппонента. Это Михалаке Мариус заработал фол
  • Фол, нарушение
    13'
    Ionut Pantiru наказан за толчок Дюссо Дамьен
  • 12'
    Ласи контролирует мяч.
  • 12'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 12'
    Ionut Adrian Cioinac не смог попасть в створ ударом издали
  • 11'
    Платини Суареш из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 11'
    Deian Sorescu из команды Динамо Бх делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 11'
    Платини Суареш из команды Ласи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Ласи имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 10'
    Elvis Kabashi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Платини Суареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    9'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх играет слишком грубо. Михалаке Мариус оказался на газоне.
  • 8'
    Русу Денис взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Джаади Реда из команды Динамо Бх отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Динамо Бх
  • 7'
    ШАНС! Платини Суареш нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 7'
    Moussa Sanoh из команды Ласи делает пас партнеру.
  • 6'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    6'
    Папацоглу Афанассиос наказан за толчок Русу Денис
  • Угловой
    5'
    Нистор Дан из команды Динамо Бх подал угловой слева.
  • 5'
    Алийи Насер из команды Динамо Бх делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 5'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Denis Ciobotariu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    5'
    Joao Teixeira из команды Ласи подал угловой справа.
  • 4'
    Ionut Adrian Cioinac мяч отрикошетил от ворот
  • 3'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 3'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Динамо Бх вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    2'
    Монтини Маттиа наказан за толчок соперника
  • 2'
    Нистор Дан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Фрасинеску Козмин наказан за толчок Монтини Маттиа
  • 1'
    Динамо Бх контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Динамо Бх начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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