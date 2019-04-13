Норвегия: Типпелиген 2019

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Викинг
 
Позже

Стадион:
Бранн
1
Эустбё
Ивен
18
Sondre
Bjoershol
4
Tord
Johnsen
Salte
3
Viljar
Vevatne
23
Викстёль
Рольф
28
Kristian
Thorstvedt
27
Фридйонссон
Самуэль
20
Ylldren
Ibrahimaj
7
Бютюки
Зюмер
10
Хёйланд
Томми
11
Трипич
Златко
Викинг
4-3-3
Бранн
  •   Главный тренер: Lars Arne Nilsen

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд
Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Саннес УЛФ Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг Викинг 2:4 Тромсдален Флурё 3:2 Викинг Викинг 2:0 Согндаль Нутодден 1:2 Викинг
Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль
Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Тромсё 2:1 Бранн Бранн 1:1 Саннефьёрд Хёугесунн 1:3 Бранн Бранн 1:0 Ранхейм

Последние игры между собой

Викинг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Бранн 3:2 Викинг Товарищеские матчи Викинг 2:4 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи
Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Бранн Типпелиген
Команда И В Н П Г О
1. Мольде 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Викинг 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 7 - 4 6
4. Лиллестрём 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Одд 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Стрёмсгодсет 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Бранн 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Тромсё 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Кристиансунд 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Мьёндален 3 1 0 2 7 - 9 3
11. Волеренга 3 1 0 2 3 - 6 3
12. Сарпсборг-08 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Хёугесунн 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Русенборг 2 0 1 1 1 - 3 1
15. Стабек 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Ранхейм 2 0 0 2 2 - 4 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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