Норвегия: Типпелиген 2019
Викинг
Позже
Стадион: SR-Bank Arena
Бранн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: +13 =2 -5Тромсё 0:2 Викинг Викинг 2:0 Кристиансунд Викинг 4:0 Хёугесунн Викинг 4:0 Эгерсунд
Динамо-Брест 2:1 Викинг Олесунн 2:2 Викинг Одд 1:1 Викинг Локомотив Москва 5:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Викинг 5:1 Саннес УЛФ Викинг 2:3 Нест-Сотра Викинг 8:1 Сула Викинг 3:1 Конгсвингер Мьёндален 2:4 Викинг Викинг 1:0 Улленсакер-Киса Олесунн 1:3 Викинг Викинг 2:4 Тромсдален Флурё 3:2 Викинг Викинг 2:0 Согндаль Нутодден 1:2 Викинг
Бранн Последние 20 матчей: +11 =4 -5Бранн 2:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Одд 3:2 Бранн Бранн 3:0 Согндаль
Будё-Глимт 2:0 Бранн Бранн 1:0 Русенборг Бранн 3:0 Хёугесунн Кристиансунд 1:3 Бранн Бранн 1:1 Старт Бранн 2:1 Нест-Сотра Бранн 1:0 Одд Кристиансунд 3:1 Бранн Бранн 3:1 Стрёмсгодсет Бранн 1:2 Русенборг Стабек 1:2 Бранн Бранн 1:1 Лиллестрём Тромсё 2:1 Бранн Бранн 1:1 Саннефьёрд Хёугесунн 1:3 Бранн Бранн 1:0 Ранхейм
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Бранн Типпелиген Викинг 3:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:2 Викинг Кубок НМ Бранн 0:0 Викинг Типпелиген Бранн 3:2 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Викинг Товарищеские матчи Бранн 3:3 Викинг Типпелиген Викинг 4:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Бранн Типпелиген
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Викинг
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|Лиллестрём
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Одд
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Стрёмсгодсет
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Бранн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|8.
|Тромсё
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Кристиансунд
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Мьёндален
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|11.
|Волеренга
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Хёугесунн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Стабек
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Ранхейм
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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