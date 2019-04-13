США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
Прерван
Стадион: ББВА Компасс
Сан-Хосе Эрткуэйкс
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
17
Даниель
Вега
20
Годой
Анибал
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
30'
34'
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +9 =3 -8Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =3 -14Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|3.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Цинциннати
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
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