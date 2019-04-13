США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
 
Прерван

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
14
Marlon
Hairston
9
Mauro
Manotas
17
Даниель
Вега
22
Tommy
Thompson
31
Каммингс
Харольд
23
Юнгвирт
Флориан
27
Лопес
Маркос
IV
20
Годой
Анибал
10
Эспиноса
Кристиан
14
Jackson
Yueill
7
Эрикссон
Магнус
I
6
Салинас
Ши
9
Хюсен
Дэнни
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Ход матча

30'
Фигероа Мэйнор
 
34'
 
Годой Анибал

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт
Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Даллас Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
3. Ди Си Юнайтед 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
5. Филадельфия Юнион 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Цинциннати 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Орландо Сити 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
9. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
10. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Сиэтл Саундерс 0:1 6 4 1 1 11 - 4 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 6 1 1 4 5 - 13 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 0 4 5 - 14 3
10. Ванкувер Уайткэпс 6 0 2 4 5 - 10 2
11. Колорадо Рэпидс 6 0 2 4 9 - 16 2
12. Портленд Тимберс 5 0 1 4 5 - 15 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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