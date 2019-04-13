США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
0:1
Второй тайм: 56'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Торонто
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
17
Брюин
Уилл
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
14 Маршалл ЧэдЗащитник
-
11 Смит БрэдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
-
16 Alex Roldan
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
14 Jay ChapmanНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
11'
0:1
24'
1:1
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +15 =1 -4Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс
Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто
Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:2 Торонто Торонто 3:0 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Торонто 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|3.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Цинциннати
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|5
|0
|4
|1
|4 - 8
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|3.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Хьюстон Динамо
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|5.
|Даллас
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|5
|0
|1
|4
|5 - 15
|1
Загрузка...