США: МЛС 2019

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Сиэтл Саундерс
0:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Торонто
0'
0:1
11' Гол
1:1
24' Гол
 56'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
11
Смит
Брэд
4
Свенссон
Густаф
7
Рольдан
Кристиан
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
17
Брюин
Уилл
16
Вестберг
Квентин
15
Завалета
Эрик
26
Симан
Лоран
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
18
Nick
DeLeon
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
17
Алтидор
Джози
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

11'
0:1
24'
1:1
46'
 
Jay Chapman
Завалета Эрик

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 2:1 Даллас Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс
Торонто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто
Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 2:2 Торонто Торонто 3:0 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:1 Торонто МЛС Торонто 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Торонто 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Торонто МЛС Торонто 1:2 Сиэтл Саундерс МЛС Торонто 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Торонто МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:0 Торонто МЛС Торонто 0:2 Сиэтл Саундерс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
3. Ди Си Юнайтед 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
5. Филадельфия Юнион 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Цинциннати 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Орландо Сити 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
9. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
10. Нью-Йорк Сити 5 0 4 1 4 - 8 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Сиэтл Саундерс 0:1 6 4 1 1 11 - 4 13
3. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
4. Хьюстон Динамо 4 3 1 0 10 - 5 10
5. Даллас 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 0 2 11 - 8 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 6 1 1 4 5 - 13 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 0 4 5 - 14 3
10. Ванкувер Уайткэпс 6 0 2 4 5 - 10 2
11. Колорадо Рэпидс 6 0 2 4 9 - 16 2
12. Портленд Тимберс 5 0 1 4 5 - 15 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Брюин Уилл бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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