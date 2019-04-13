США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:3
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
8' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
1:0
13' Гол
Алонсо Освальдо
1:1
16' Гол
Valentin Castellanos
2:1
21' Гол
Angelo Rodriguez
3:1
32' Гол в свои ворота
Джонсон Шон
3:2
64' Гол
Тажури-Шради Исмаэль
70' Желтая карточка
Кальво Франсиско
90'

Ход матча

8'
Алонсо Освальдо
 
13'
Алонсо Освальдо
1:0
16'
1:1
Valentin Castellanos
(Тажури-Шради Исмаэль)
21'
Angelo Rodriguez
(Ethan Finlay)
2:1
32'
Джонсон Шон
3:1
46'
 
Митрицэ Александру
James Sands
61'
Шуллер Расмус
Ибарра Ромарио
 
64'
3:2
Тажури-Шради Исмаэль
70'
Кальво Франсиско
 
78'
Abu Danladi
Кинтеро Карлос
 
79'
 
Jesus Medina
Тажури-Шради Исмаэль
84'
Brent Kallman
Ikenna Ike Opara
 
86'
 
Эбер Араужо
Valentin Castellanos

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Торонто 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
3. Ди Си Юнайтед 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
5. Филадельфия Юнион 6 3 1 2 9 - 7 10
6. Цинциннати 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Орландо Сити 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Нью-Йорк Сити 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
10. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
11. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 1 4 5 - 10 4
12. Атланта Юнайтед 4 0 2 2 2 - 6 2

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 6 5 1 0 19 - 5 16
2. Хьюстон Динамо 1:0 5 4 1 0 11 - 5 13
3. Сиэтл Саундерс 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 4 0 1 9 - 6 12
5. Даллас 0:0 7 3 2 2 10 - 7 11
6. Миннесота Юнайтед 6 3 0 3 11 - 11 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 6 1 1 4 5 - 13 4
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 6 1 0 5 5 - 15 3
10. Ванкувер Уайткэпс 6 0 2 4 5 - 10 2
11. Колорадо Рэпидс 6 0 2 4 9 - 16 2
12. Портленд Тимберс 0:0 6 0 2 4 5 - 15 2
Загрузка...