США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:3
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Нью-Йорк Сити
8' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
1:0
13' ГолАлонсо Освальдо
1:1
16' ГолValentin Castellanos
2:1
21' ГолAngelo Rodriguez
3:1
32' Гол в свои воротаДжонсон Шон
3:2
64' ГолТажури-Шради Исмаэль
70' Желтая карточкаКальво Франсиско
Ход матча
13'
1:0
16'
21'
2:1
32'
3:1
64'
70'
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =2 -11Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед
Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 5:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +3 =8 -9Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед
Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Нью-Йорк Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|3.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Цинциннати
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Орландо Сити
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Даллас
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|0:0
|6
|0
|2
|4
|5 - 15
|2
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