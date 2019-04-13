США: МЛС 2019

Сегодня

Италия: Серия A

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

Аргентина: Примера Б

Аргентина: Примера Б Метрополитана

Бельгия: Первый дивизион А. Турнир за путёвку в Лигу Европы. Плей-офф (Группа A)