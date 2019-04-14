США: МЛС 2019
Реал Солт-Лейк
2:0
Перерыв
Стадион: Рио Тинто
Орландо Сити
34' Желтая карточкаОнуоха Недум
41' Желтая карточкаКрейлах Дамир
45' Желтая карточкаShane O'Neill I
2:0
55' ГолКрейлах Дамир
74' Желтая карточкаБекерман Кайл
2:1
82' ГолНани Луиш
Ход матча
17'
1:0
34'
41'
45'
55'
2:0
74'
82'
2:1
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт
Орландо Сити Последние 20 матчей: +3 =5 -12Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт
Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|3:2
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|2.
|Торонто
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|3.
|Коламбус Крю
|7
|4
|1
|2
|7 - 5
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Монреаль Импакт
|7
|3
|2
|2
|8 - 11
|11
|6.
|Цинциннати
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|7.
|Орландо Сити
|0:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|8.
|Нью-Йорк Сити
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|9.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|10.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|1
|1
|3
|6 - 6
|4
|12.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|7
|5
|2
|0
|19 - 5
|17
|2.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|3.
|Сиэтл Саундерс
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|5.
|Даллас
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|12 - 5
|8
|8.
|Реал Солт-Лейк
|2:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1
|6
|1
|0
|5
|5 - 15
|3
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|11.
|Колорадо Рэпидс
|2:3
|7
|0
|2
|5
|11 - 19
|2
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
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