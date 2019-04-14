США: МЛС 2019

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Реал Солт-Лейк
2:0
Перерыв

Стадион:
Орландо Сити
0'
1:0
17' Гол
34' Желтая карточка
Онуоха Недум
41' Желтая карточка
Крейлах Дамир
45' Желтая карточка
Shane O'Neill I
2:0
55' Гол
Крейлах Дамир
74' Желтая карточка
Бекерман Кайл
2:1
82' Гол
Нани Луиш

Ход матча

17'
1:0
28'
Nick Besler
Луис Эвертон
 
34'
Онуоха Недум
 
41'
Крейлах Дамир
 
45'
 
Shane O'Neill I
55'
Крейлах Дамир
2:0
56'
 
Dominic Dwyer
Tesho Akindele
56'
 
Нани Луиш
Chris Mueller
67'
Corey Baird
Крейлах Дамир
 
74'
Бекерман Кайл
 
77'
 
Josue Colman
Моутинью Жоау
82'
2:1
Нани Луиш

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:4 Даллас Лос-Анджелес 2:1 Реал Солт-Лейк Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк
Реал Солт-Лейк 1:0 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 4:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити Лос-Анджелес 2:3 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 1:2 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:1 Монреаль Импакт
Орландо Сити Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:3 Монреаль Импакт
Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Орландо Сити Даллас 2:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Орландо Сити Орландо Сити 2:2 Филадельфия Юнион Орландо Сити 1:2 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:2 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Орландо Сити: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Орландо Сити 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Орландо Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 3:2 7 4 2 1 12 - 7 14
2. Торонто 5 4 1 0 13 - 5 13
3. Коламбус Крю 7 4 1 2 7 - 5 13
4. Филадельфия Юнион 0:0 7 3 2 2 9 - 7 11
5. Монреаль Импакт 7 3 2 2 8 - 11 11
6. Цинциннати 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
7. Орландо Сити 0:2 7 2 2 3 10 - 13 8
8. Нью-Йорк Сити 6 1 4 1 7 - 8 7
9. Чикаго Файр 6 1 3 2 8 - 10 6
10. Атланта Юнайтед 5 1 2 2 3 - 6 5
11. Нью-Йорк Ред Буллз 5 1 1 3 6 - 6 4
12. Нью-Инглэнд Революшн 7 1 1 5 5 - 11 4

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 7 5 2 0 19 - 5 17
2. Хьюстон Динамо 1:0 5 4 1 0 11 - 5 13
3. Сиэтл Саундерс 6 4 1 1 11 - 4 13
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 4 1 1 9 - 6 13
5. Даллас 7 4 1 2 12 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 6 3 0 3 11 - 11 9
7. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 12 - 5 8
8. Реал Солт-Лейк 2:0 7 2 1 4 7 - 13 7
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 6 1 0 5 5 - 15 3
10. Ванкувер Уайткэпс 6 0 2 4 5 - 10 2
11. Колорадо Рэпидс 2:3 7 0 2 5 11 - 19 2
12. Портленд Тимберс 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Второй тайм
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Нани Луиш бьет в цель!
  • 77'
    Орландо Сити делает замену. Joao Moutinho уходит с поля, а Josue Colman выходит на его замену.
  • 67'
    Солт Лэйк делает замену. [player1] уходит с поля, а [player2] выходит на его замену.
  • 56'
    Орландо Сити делает замену. Chris Mueller уходит с поля, а Нани Луиш выходит на его замену.
  • 56'
    Орландо Сити делает замену. Tesho Akindele уходит с поля, а Dominic Dwyer выходит на его замену.
  • Описание гола
    55'
    Г О О О О Л - Крейлах Дамир бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Shane O'Neill получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Крейлах Дамир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Онуоха Недум получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Солт Лэйк делает замену. Луис Эвертон уходит с поля, а Nick Besler выходит на его замену.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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