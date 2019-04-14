Норвегия: Первый дивизион 2019
Стрёммен
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Стрёммен
Саннес УЛФ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Ulrich NessПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
-
22 Simen Melby
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
-
23 Хейгре ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Bengt Saeternes
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен
Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер Тромсдален 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:6 Викинг
Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +6 =7 -7Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Викинг 5:1 Саннес УЛФ
Левангер 3:4 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Олесунн 4:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Осане
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Саннес УЛФ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Саннефьёрд
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Олесунн
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Скейд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Конгсвингер
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|6.
|Хам-Кам
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|Старт
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Саннес УЛФ
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|10.
|Стрёммен
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Ерв
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|13.
|Нутодден
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Согндаль
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|КФУМ
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|Тромсдален
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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