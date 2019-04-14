Норвегия: Первый дивизион 2019

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Стрёммен
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Саннес УЛФ
0' 15'
30
Marius
Berntzen
5
Бьорккьяер
Сверре
23
Paal
Steffen
Andresen
4
Kristian
Jahr
3
Victor
Grodaas
20
Mats
Andre
Kaland
16
John
Olav
Norheim
8
Mathias
Blaarud
17
Oeystein
Vestvatn
18
Andreas
Hellum
9
Sivert
Gussiaas
23
Хейгре
Пол
4
Axel
Kryger
22
Богданович
Ясмин
14
Akinsola
Akinyemi
17
Ingvald
Halgunset
15
Vegard
Oestraat
Erlien
8
Лаасконен
Йоханнес
7
Simon
Colina
9
Угвуаду
Оньекачи
10
Sanel
Kapidzic
30
Kent
Haavard
Eriksen
Стрёммен
4-4-2
Саннес УЛФ
4-3-3

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ерв 1:1 Стрёммен Стрёммен 1:1 Улленсакер-Киса Стрёммен 1:2 Стабек Волеренга 4:1 Стрёммен
Стрёммен 0:1 Олесунн Осане 0:5 Стрёммен Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Нутодден 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Флурё Левангер 1:4 Стрёммен Ерв 1:0 Стрёммен Стрёммен 3:2 Хам-Кам Нест-Сотра 0:2 Стрёммен Стрёммен 3:2 Улленсакер-Киса Викинг 2:0 Стрёммен Стрёммен 1:0 Согндаль Мьёндален 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:6 Конгсвингер Тромсдален 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:6 Викинг
Саннес УЛФ Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Саннес УЛФ 0:0 Нест-Сотра Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Хёугесунн 3:0 Саннес УЛФ Викинг 5:1 Саннес УЛФ
Левангер 3:4 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:3 Хам-Кам Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нест-Сотра Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Осане 0:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Нутодден Флурё 1:3 Саннес УЛФ Тромсдален 2:2 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Викинг Ерв 1:1 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 0:2 Мьёндален Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 1:1 Улленсакер-Киса Олесунн 4:0 Саннес УЛФ Саннес УЛФ 3:0 Осане

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 6
Саннес УЛФ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 2
Стрёммен 2:1 Саннес УЛФ Первый дивизион Саннес УЛФ 2:1 Стрёммен Первый дивизион Саннес УЛФ 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 1:3 Саннес УЛФ Первый дивизион
Саннес УЛФ 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 3:1 Саннес УЛФ Первый дивизион Стрёммен 0:3 Саннес УЛФ Первый дивизион Саннес УЛФ 3:1 Стрёммен Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Саннефьёрд 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Олесунн 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Скейд 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4. Улленсакер-Киса 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Конгсвингер 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
6. Хам-Кам 0:0 3 1 1 1 2 - 2 4
7. Старт 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Рёуфосс 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Саннес УЛФ 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
10. Стрёммен 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Ерв 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Нест-Сотра 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
13. Нутодден 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Согндаль 2 0 1 1 1 - 4 1
15. КФУМ 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
16. Тромсдален 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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