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  3. Финляндия: Вейккауслига
Ильвес
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
ВПС
0' 16'
1
Mika
Hilander
4
Аспегрен
Фелипе
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
60
Адди
Дэвид
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
9
Ilari
Mettaelae
6
Ойяла
Матиас
5
Jair
25
Emile
Paul
Tendeng
18
Eemeli
Raittinen
1
Компалла
Мартин
19
Martti
Haukioja
2
Лахти
Тими
14
Jonas
Hakkinen
3
Eero-Matti
Auvinen
7
Аланко
Саму
6
Воутилайнен
Джерри
20
Хольмгрен
Хампус
8
Страндваль
Себастьян
25
Momodou
Sarr
10
Морриссей
Стивен
Ильвес
ВПС

Ход матча

8'
Tuure Siira
Ойяла Матиас
 

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +13 =1 -6
КПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС
КПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СИК Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 0:1 Хонка Мариехамн 3:6 Ильвес Ильвес 1:2 Мариехамн Ильвес 2:0 ТПС СИК 2:3 Ильвес
ВПС Последние 20 матчей: +6 =4 -10
ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС
ВПС 0:1 КПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СИК 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС ХИК 1:0 ВПС ВПС 0:3 КуПС Кеми Кингс 0:2 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 Мариехамн ТПС 4:1 ВПС ВПС 0:2 СИК СИК 0:0 ВПС

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ВПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Ильвес 3:0 ВПС Кубок ВПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 Ильвес Вейккауслига
ВПС 1:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 ВПС Вейккауслига Ильвес 0:1 ВПС Кубок лиги Ильвес 1:3 ВПС Вейккауслига ВПС 1:0 Ильвес Вейккауслига ВПС 2:3 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:6 ВПС Кубок
  • Первый тайм
  • 8'
    Ильвес делает замену. Ойяла Матиас уходит с поля, а Tuure Siira выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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