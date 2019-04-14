13
Менса
Баба
60
Адди
Дэвид
5
Jair
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
-
22 Tariq Kazi
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Samba Sillah
-
-
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
Ход матча
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +13 =1 -6КПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС
ВПС Последние 20 матчей: +6 =4 -10ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
ВПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Загрузка...