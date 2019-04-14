Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Boraas Arena
Сундсвалль
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
16
Carlos
Moros
19
Pol
Moreno
23
Maic
Sema
28
Omar
Eddahri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фрик ПерНападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
-
28 Omar EddahriНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру
Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Эребру
Сундсвалль Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль
Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Эребру 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 4:0 Сириус
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|Сириус
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Юргорден
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Эстерсунд
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Сундсвалль
|0:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|АФК Эскильстуна
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|7.
|Эльфсборг
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|8.
|Хельсинборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Фалькенберг
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|АИК
|0:0
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|12.
|Хаммарбю
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Норрчёпинг
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|Кальмар
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Мальмё
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Эребру
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
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