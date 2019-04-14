Швеция: Аллсвенскан 2019

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Эльфсборг
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сундсвалль
0' 16'
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
5
Gustav
Henriksson
12
Joakim
Nilsson
II
20
Simon
Strand
21
Леви
Джонатан
8
Холмен
Самуэль
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
9
Цибицки
Павел
17
Фрик
Пер
20
Эскелинен
Виллиам
22
Jonathan
Tamimi
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
2
Конате
Па
8
David
Batanero
19
Pol
Moreno
6
Juanjo
Ciercoles
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
28
Omar
Eddahri
Эльфсборг
4-5-1
Сундсвалль
4-3-3
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру
Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Эребру
Сундсвалль Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль
Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль Эребру 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 4:0 Сириус

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 2
Сундсвалль: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 7
Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Сундсвалль 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Хеккен 3 2 1 0 6 - 2 7
2. Сириус 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Юргорден 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Эстерсунд 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Сундсвалль 0:1 3 1 1 1 5 - 4 4
6. АФК Эскильстуна 3 1 1 1 6 - 5 4
7. Эльфсборг 1:0 3 1 1 1 2 - 4 4
8. Хельсинборг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Гётеборг 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Фалькенберг 3 1 0 2 3 - 6 3
11. АИК 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
12. Хаммарбю 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Норрчёпинг 3 0 2 1 3 - 5 2
14. Кальмар 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Мальмё 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Эребру 3 0 1 2 1 - 5 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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